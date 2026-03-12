La participación de Irán en el próximo Mundial de Futbol enfrenta algunos retos a propósito del enfrentamiento que ese país mantiene con Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Ante esto, voces del gobierno iraní piden explorar la posibilidad de jugar los partidos de su Selección en México.

Aún hay posibilidades para que Irán participe en la Copa del Mundo de 2026, de acuerdo con el embajador Abolfazl Pasandideh . El diplomático de la República Islámica de Irán en México sentenció que —en ningún momento— la Selección iraní tomó la decisión de retirarse , más allá de las palabras del político Ahman Donyamali.

"Nuestra selección todavía no ha dicho que no queremos participar en el Mundial" , aseveró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Razón por la que, en lugar de disputar sus partidos en Estados Unidos, el embajador Pasandideh planteó la posibilidad de que la escuadra iraní juegue en las sedes de México .

"Estados Unidos no colabora con nosotros en el asunto de las visas y por eso también tenemos algunos obstáculos en nuestro camino. [...] La FIFA no ha condenado este acto todavía, pero de alguna forma puede involucrarse para que la selección iraní pueda participar en el Mundial, pero en la sede de México", apuntó el diplomático.

Irán, con interés de jugar el Mundial

El embajador Abolfazl Pasandideh reiteró que existe un interés para participar en la justa mundialista. Pese a que, en días anteriores, Ahman Donyamali —quien funge como ministro de Deportes— aseveró que no hay condiciones para que Irán forme parte de la Copa del Mundo , tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial. [...] Con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", sentenció Donyamali el pasado 11 de marzo.

Irán con problemas de visas de Estados Unidos para viajar

Durante la entrevista, el diplomático reiteró que la Selección de Irán enfrenta problemas con la logística y el visado para trasladarse a Estados Unidos , donde disputará la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Sin embargo, anteriormente, Abolfazl Pasandideh ya había expresado su deseo para que Irán juegue en territorio mexicano .

"Para nosotros lo mejor es que nuestros partidos sean en México . A pesar de que nuestra nación no odia a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos. Nosotros amamos mucho a la nación mexicana", pidió en una conferencia de prensa.

¿Cuáles son los partidos que Irán jugará en la Fase de Grupos?

Irán forma parte del Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Originalmente, el sorteo de la FIFA le asignó dos sedes de Estados Unidos para disputar los tres partidos correspondientes a la Fase de Grupos del Mundial de 2026: Seattle y Los Ángeles.

Lunes, 15 de junio

• Irán vs Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles.

Domingo, 21 de junio

• Bélgica vs Irán | Estadio Los Ángeles.

Viernes, 26 de junio

• Egipto vs Irán | Estadio de Seattle.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA