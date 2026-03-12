Juárez recibirá a Monterrey este viernes como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ambos con la mira puesta en escalar posiciones en la Tabla General.

Ciudad Juárez será la sede de este encuentro, donde Bravos y Rayados se medirán con el objetivo de fortalecer su camino en el Clausura 2026 y mantenerse en la pelea dentro de la clasificación.

Los Bravos se presentan a este duelo ubicados en el puesto 12 de la clasificación general con 10 puntos, tras nueve partidos disputados, ya que les queda el juego pendiente contra Querétaro. El conjunto fronterizo ha tenido una campaña irregular, y para muestra está la derrota de la semana pasada, por 3-1, ante los Diablos Rojos del Toluca.

Monterrey se ubica en la novena posición con 13 unidades. Los Rayados intentarán conseguir un triunfo como visitantes que les permita escalar lugares y acercarse a la parte alta del campeonato.

En su último juego, los de Nuevo León cayeron por 1-0 en el Clásico ante Tigres.

Con este panorama, el enfrentamiento entre Bravos y Rayados luce como un duelo importante para ambos equipos de cara al final de la etapa regular. Mientras Juárez busca aprovechar la localía para reencontrarse con el triunfo y mejorar su rendimiento en el campeonato, Monterrey intentará dejar atrás el tropiezo ante su rival de estado y sumar puntos que lo mantengan cerca de la zona de pelea por la Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Monterrey de la J11 - Liga MX

Este viernes 13 de marzo, Juárez recibirá a Monterrey en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la J11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está pactado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 13 de marzo, 21:00

Viernes 13 de marzo, 21:00 Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

