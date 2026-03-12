El arquero del América, Luis Ángel Malagón, fue sometido a una intervención quirúrgica la mañana de este jueves en Guadalajara, luego de sufrir una ruptura en el tendón de Aquiles. Tras la operación, que resultó exitosa, se confirmó que el guardameta permanecerá fuera de las canchas entre seis y ocho meses, un periodo de recuperación que prácticamente lo deja sin opciones de disputar la Copa del Mundo del 2026 .

El médico especialista en traumatología Luis Arturo Gómez Carlin informó que la cirugía se desarrolló de manera satisfactoria ; sin embargo, explicó que la recuperación tomará varios meses y que el futbolista atraviesa un momento anímico complicado por la lesión.

"Triste, está triste, sí; desafortunadamente, como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente, por supuesto, y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que, desafortunadamente para él, pues no es el más conveniente, pero seguramente nos va a dar sorpresas excelentes de regreso", señaló.

La recuperación

El especialista indicó que la rehabilitación comenzará en breve, aunque subrayó que los tiempos de recuperación dependerán del proceso natural de cicatrización de los tejidos.

"Estamos muy convencidos todos los médicos que nos dedicamos a esto, que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor. Entonces, como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos. Desafortunadamente, también, por otro lado, no hay mucho que hacer contra la biología: los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está ; y entonces estamos planificando [...] que él podría estar de nuevo en la cancha entre unos seis y ocho meses más o menos", reveló.

Sobre el procedimiento quirúrgico, Gómez Carlin explicó que la intervención se realizó sin complicaciones y que la reparación del tendón se llevó a cabo con éxito .

"En el caso de Malagón, pues no era tampoco ninguna situación extraordinaria, entonces la cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempo, pudimos reparar perfectamente el tendón y lo único que toca ahora es esperar darle el tiempo pues que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación", agregó.

Asimismo, detalló que este tipo de lesión puede ocurrir incluso en movimientos habituales dentro del deporte y que el mecanismo de la ruptura coincide con lo ocurrido durante la jugada en la que el arquero se lesionó.

"Por lo que es habitual, si es una lesión que le puede pasar a cualquier persona y exactamente bajo las características que pasaron, le comentaba el compañero, si recuerdan la jugada pues es un movimiento sencillo en donde él como que nota que algo le pega por detrás, es exactamente como está descrito el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón, pero así pasa con todas las personas", concluyó.

