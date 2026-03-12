El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 12 de marzo que la Selección de Irán es "bienvenida" en el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, pero le recomienda no participar por "su propia seguridad".

"La Selección Nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en su cuenta de la red Truth Social.

El mensaje de Trump se publicó un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial 2026 después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado sábado 28 de febrero.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro de Deportes, quien también destacó que "nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

Trump habló sobre Irán con la FIFA

El martes pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le dijo que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial 2026.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en una publicación en su cuenta de Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos: el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre de 2025, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos para el torneo de la FIFA, pero no sería lo mismo con los aficionados, poniendo como pretexto motivos de seguridad nacional.

