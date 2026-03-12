Puebla y Necaxa se enfrentarán este viernes como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro en el que los dos saldrán con la meta de quedarse con los tres puntos para no alejarse más de la zona de clasificación a la Liguilla.

El compromiso es importante para ambas escuadras, ya que el campeonato comienza a entrar en una fase en la que cada punto puede marcar diferencia, sobre todo para los que parece que no alcanza el tiempo. A medida que avanza el torneo, los equipos buscan consolidar su funcionamiento y evitar rezagarse en la Tabla General.

Puebla se ubica en el décimo lugar de la clasificación con 11 puntos después de diez jornadas disputadas, y llega con una derrota a cuestas, luego de que Pachuca lo derrotara por 2-1 apenas en la J10.

El conjunto poblano intentará aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse dentro de la zona que le permitiría aspirar a la fase final del campeonato.

Necaxa se encuentra en el lugar 16 con nueve unidades. Los Rayos han tenido dificultades para encontrar constancia, y muestra de ello es que apenas el viernes Pumas los venció por 1-0.

El equipo hidrocálido necesita sumar puntos con urgencia si quiere escalar posiciones y mantenerse con posibilidades de pelear por un lugar en la siguiente ronda del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Necaxa de la J11 - Liga MX

Este viernes 13 de marzo, Puebla recibirá a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, por la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión abierta y por streaming. También podrás seguir el desarrollo del encuentro en las redes oficiales de ambos clubes y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 13 de marzo, 19:00

Viernes 13 de marzo, 19:00 Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

