Nuevos bloqueos del cártel en Michoacán; así fueron los hechos

En Michoacán se registraron nuevos bloqueos con automóviles incendiados luego de un enfrentamiento con un grupo criminal ligado al Cártel Nueva Generación (CNG). Estos son los detalles:

Personal de la Guardia Civil del estado de Michoacán fue emboscado en la zona serrana del municipio de Salvador Escalante, donde la Secretaría de Seguridad Pública reportó un oficial lesionado.

El ataque, perpetrado por un grupo armado del Cártel Nueva Generación, fue repelido por el convoy policial .

El secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina, encabezó el despliegue para dar con los responsables de este hecho de violencia.

Ante el operativo, la célula delictiva quemó un vehículo para bloquear la carretera Pátzcuaro-Uruapan , a la altura de Puente de Ajuno, y así obstaculizar el avance de las fuerzas estatales.

Los delincuentes también le prendieron fuego a un camión de carga sobre el tramo carretero Opopeo-Pátzcuaro , a la altura de la localidad de Los Tanques.

Los informes de las áreas de inteligencia señalan como responsables de esta emboscada contra elementos policiales estatales al grupo criminal que lidera en esa zona, Ángel Chávez Ponce, "El Camaleón" .

Hallan predio con huachicol en Tultepec; lo ligan al CNG

Autoridades estatales y federales, con apoyo de policías municipales, aseguraron un predio en donde ubicaron dos contenedores con alrededor de 100 mil litros de combustible, sitio al que adjudicaron su operación al Cártel Nueva Generación, donde además se comercializaba el derivado de petróleo de manera clandestina.

El inmueble está ubicado en la colonia El Paraje Trigotenco, dentro del municipio de Tultepec, en el Estado de México, y de acuerdo con las primeras investigaciones, la organización criminal estaría operando en esa demarcación y en los municipios de Tultitlán y Melchor Ocampo para controlar el robo y trasiego de hidrocarburo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que cuando llegaron al predio observaron a dos hombres cargando bidones, mismos que huyeron al notar la presencia de los agentes policiacos, y en el sitio encontraron los contenedores especiales que son de uso en las aduanas, los cuales estaban cargados con cerca de 100 mil litros de hidrocarburo crudo.

Los oficiales mexiquenses adscritos a la división de combate al robo de vehículos realizaban un operativo cuando siguieron el rastro de un fuerte olor a combustible, hasta llegar a un predio con apariencia de bodega y con un letrero que informaba que el espacio estaba en renta, donde observaron dos contenedores de tipo embarcación y una pipa.

El caso será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), informaron fuentes estatales, ya que al tratarse de un posible robo de gasolina en un lugar que operaba de manera clandestina, es de índole federal.

Hasta el momento no hay reporte de personas arrestadas por esta situación.

