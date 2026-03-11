A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo, la participación de la Selección de Irán en el torneo ha sido puesta en duda. Hoy miércoles 11 de marzo, el ministro de Deportes de ese país, Ahmad Donyamali, aseguró que actualmente no existen las condiciones para que el equipo participe en el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo está programado para comenzar el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sin embargo, la situación política y militar que atraviesa Irán podría impedir que su equipo nacional viaje a la competencia.

Irán debía disputar sus encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos, pero el contexto de conflicto internacional tras los ataques realizados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, donde murió el líder iraní Ali Jamenei, ha complicado el panorama.

Irán asegura que "no existen condiciones" para asistir al Mundial 2026

Medios que citan a la agencia DPA dicen que el ministro Ahmad Donyamali dejó clara la postura del gobierno iraní sobre la participación del combinado nacional en el torneo de la FIFA.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo", afirmó el funcionario.

También señaló que la situación actual en su país hace inviable la participación deportiva.

"A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

FIFA asegura que Irán es bienvenido a competir

Horas antes de las declaraciones de Ahmad Donyamali, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordó la participación de la Selección de Irán en el torneo.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino señaló: "Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días".

Además, explicó que durante la conversación se habló sobre la situación del equipo iraní.

"También hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos".

De acuerdo con el calendario del Mundial 2026, Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica en la misma ciudad y el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

¿Qué pasa si Irán se baja del Mundial 2026 y no participa?

Se sabe que, si la Selección de Irán decide no participar en la Copa del Mundo, la FIFA contempla sanciones económicas y deportivas.

De acuerdo con EFE, el reglamento del torneo establece que si un equipo anuncia su retiro con más de 30 días de anticipación al inicio del Mundial, la federación correspondiente deberá pagar una multa mínima de 250 mil francos suizos (que equivalen a 323 mil 730 dólares).

En caso de que la renuncia ocurra con menos de 30 días de anticipación, la multa mínima ascendería a 500 mil francos suizos (647 mil 712 dólares).

Además, la Federación Iraní tendría que devolver todos los fondos otorgados por la FIFA para la preparación del torneo. El organismo había aprobado 1.5 millones de dólares para gastos de preparación y 10.5 millones de dólares por la participación en el Mundial.

A estas multas también podrían sumarse medidas disciplinarias, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

