El duelo entre Querétaro y Chivas es, sin duda, uno de los más llamativos de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave a mitad de semana, por lo que el partido promete intensidad y emociones desde el arranque. Aquí te contamos a qué hora inicia el juego y en qué canales podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Querétaro y Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX

Chivas visita a Gallos en busca de afianzar un lugar en los cuartos de final de la Liga MX.

Luego de los tropiezos con que Chivas comenzó el campeonato, el rebaño de Gabriel Milito luce irreconocible, pues llega a las últimas fechas del Apertura en la octava posición de la tabla general con 20 puntos producto de seis partidos ganados, cinco duelos perdidos y dos empates. De momento, son octavos en la clasificación y están dentro del Play-In.

En tanto que Querétaro, después del 4-0 ante Toluca que registraron el sábado pasado, deberá buscar no hundirse más en el sótano; en lo que va del certamen solo han cosechado dos triunfos, dos empates y han sumado nueve derrotas.

El cuadro dirigido por Benjamín Mora no le gana a los rojiblancos desde el Apertura 2023 y esta mitad de semana tendrá el gran reto de revertir la tendencia.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Chivas de la J14 - Liga MX

Este miércoles 22 de octubre, Querétaro recibirá a Chivas en el Estadio La Corregidora para continuar con la Jornada 14 del Apertura 2025. El silbatazo inicial será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás ver el partido en streaming.

También podrás seguir minuto a minuto lo que ocurra y los resultados en las redes oficiales de ambos clubes y en la cobertura especial de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 22 de octubre, 19:00 horas

Miércoles 22 de octubre, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión: Caliente TV, FOX, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

