Este sábado, en punto de las 19:05 horas, Altas recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco para disputarse el Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Zorros le pisan los talones al Rebaño Sagrado en la tabla general y este partido puede ser crucial para alcanzar a los rojiblancos o estancarse en el certamen del balompié mexicano .

El Clásico Tapatío divide a Guadalajara entre quienes combinan el rojo con el negro y quienes lo hacen con el blanco en sus playeras, pero sin lugar a dudas mantiene a la ciudad unida por la pasión del deporte. Ante la gran expectativa por las aficiones para este encuentro, te diremos cuál es el pronóstico de la inteligencia artificial (IA) para este partido .

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al encuentro?

Chivas, si bien perdió su racha ganadora dentro del Clausura 2026 luego de su encuentro contra Cruz Azul el 21 de febrero que terminó 2-1, los dirigidos por Gabriel Milito continúan en la parte superior de la tabla general. El Rebaño Sagrado se ubica en el puesto cuatro, con un total de 18 puntos .

Por su parte, Atlas viene de una victoria contra Xolos de Tijuana (2-1), lograda en casa, en el mismo recinto que hoy abrirá sus puertas para el Rebaño Sagrado. Los Zorros acumulan 16 puntos en la tabla y se colocan peligrosamente cerca de Chivas, en la posición seis .

En su visita a la casa del Atlas, el ánimo de Chivas peligra, pero el papel de las aficiones para ambas escuadras será crucial para el resultado en este encuentro, en este Clásico Tapatío.

¿Quién ganará el Clásico Tapatío, según la IA?

Para este Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026, los datos de las casas de apuestas y los análisis de medios especializados como TUDN, ESPN y El Informador coinciden en un punto clave. Aunque Guadalajara llega mejor posicionado, el momento anímico y la localía del Atlas han cerrado las probabilidades .

Análisis y probabilidades

Las principales casas de apuestas (Caliente, Bet365) muestran una tendencia favorable, aunque moderada, hacia el Guadalajara .

TUDN y Fox Sports destacan que el equipo de Gabriel Milito busca romper una racha de dos derrotas consecutivas (ante Cruz Azul y Toluca). Resaltan la capacidad goleadora de Armando "Hormiga" González, quien ya les marcó un triplete en el torneo pasado.

ESPN, por su parte, subraya que el Atlas llega con el ánimo a tope tras vencer 2-1 a Tijuana. Los rojinegros podrían rebasar a las Chivas en la tabla si logran la victoria en el Estadio Jalisco, lo que añade una presión extra al Rebaño.

El Informador, por otro lado, enfoca su análisis en la paridad del historial reciente en el Jalisco, donde se han registrado varios empates y marcadores cerrados.

Pronóstico final

Aunque las casas de apuestas dan como favorito a Chivas por su consistencia a lo largo del torneo, el pronóstico deportivo sugiere un partido de con menos de 2.5 goles, debido a la importancia del juego y el planteamiento defensivo que suele mostrar el Atlas en clásicos.

Resultado probable: Empate 1-1 o victoria de Chivas 1-2 .

