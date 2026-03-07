El ciclismo volvió a contar con presencia mexicana en los primeros planos. El bajacaliforniano Isaac del Toro logró subir al podio en la Strade Bianche 2026, una de las clásicas que forman parte del calendario, y dando vistas de su gran inicio de temporada tras haber conquistado hace apenas dos semanas el UAE Tour.

La competencia de este 7 de marzo fue disputada en Siena, Italia, y tuvo como gran protagonista al esloveno Tadej Pogacar (compañero de del Toro en el UAE Team Emirates), quien firmó su cuarto triunfo en la Strade Bianche. Sin embargo, dos lugares detrás del campeón del mundo, sobresalió el desempeño del mexicano, que volvió a demostrar que es una de las jóvenes promesas del ciclismo internacional.

Isaac del Toro sube al podio en la Strade Bianche, ¿en qué lugar quedó?

La edición 2026 de la llamada Clásica del "Sterrato" contó con un recorrido ligeramente más corto que en años anteriores, lo que provocó una carrera especialmente rápida con una media de 42.6 km/h, a decir de la crónica publicada por la agencia EFE.

El momento decisivo llegó a 78 kilómetros de la meta, cuando Pogacar lanzó un ataque demoledor en el Monte Sante Marie. El esloveno aprovechó el fuerte ritmo impuesto por su compañero Jan Christen para desprenderse del pelotón y comenzar su avance en solitario que ya nadie pudo detener.

Durante varios kilómetros, el único que intentó responder fue el francés Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale). Sin embargo, el esfuerzo terminó pasándole factura y terminó cediendo terreno, lo que abrió la pelea por los lugares del podio.

Ahí apareció el mexicano Isaac del Toro, quien mantuvo un ritmo sólido para mantenerse en la lucha por las posiciones de honor.

Al final, Pogacar cruzó la meta en Siena con un tiempo de 4:45:15, tras recorrer casi 80 kilómetros en solitario. El francés Seixas se quedó con el segundo lugar e Isaac del Toro completó el podio en la tercera posición, ambos a aproximadamente un minuto del ganador.

El gran momento de Isaac del Toro

El podio en Italia llega en un momento brillante para el mexicano Isaac del Toro, quien apenas el pasado 22 de febrero celebró el título del UAE Tour.

En esa competencia, el mexicano aseguró el primer lugar tras imponerse en la etapa reina y defender el maillot rojo en la jornada final disputada en Abu Dhabi. Con ese triunfo se convirtió además en el ciclista más joven en ganar dicha carrera.

*Con información de EFE

