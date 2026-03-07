La selección de Estados Unidos tuvo un arranque contundente en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de imponerse con autoridad 15-5 sobre Brasil en su primer compromiso del torneo, en un encuentro donde la ofensiva estadounidense marcó el ritmo desde las primeras entradas.

El conjunto norteamericano tomó la delantera temprano en el partido gracias al poder de Aaron Judge, quien conectó un jonrón productor de dos carreras que encendió el ataque de su equipo y puso el tono de lo que sería una noche complicada para el pitcheo brasileño.

A partir de ese momento, Estados Unidos mantuvo el control del juego, aprovechando cada oportunidad al bate y presionando constantemente a la defensiva rival. La ventaja se amplió de manera importante en el quinto episodio, cuando los estadounidenses armaron un rally de cuatro carreras que parecía encaminar el encuentro hacia una victoria cómoda.

Brasil, sin embargo, no se dio por vencido y respondió en la parte baja de ese mismo capítulo con un rally de tres anotaciones que reavivó la esperanza de una posible remontada. El impulso momentáneo generó expectativa, permitiéndose soñar con darle la vuelta al marcador.

No obstante, el poder ofensivo de Estados Unidos volvió a hacerse presente en la recta final del encuentro. En el noveno capítulo, la novena de las barras y las estrellas desató un poderoso rally de siete carreras que terminó por sentenciar el duelo y sellar la abultada victoria.

En el plano individual destacó Brice Turang, quien tuvo una noche sobresaliente al irse de 6-3 con cuatro carreras impulsadas, convirtiéndose en el bateador más productivo del encuentro y una de las figuras clave del triunfo estadounidense.