El partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis se disputará este sábado en Puebla como parte de la Jornada 10 (J10) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato, mientras que el conjunto potosino quiere escalar posiciones.

Cruz Azul se encuentra en la parte alta de la clasificación, con 22 puntos después de nueve jornadas disputadas, resultado de una campaña consistente que lo mantiene en lo más alto de la tabla.

A media semana, La Máquina se impuso por 2-1 a un debilitado Santos, por lo que aparece en este cotejo con ánimos.

Atlético de San Luis, por su parte, se ubica fuera de la Liguilla con 10 unidades. El equipo potosino buscará dar la sorpresa como visitante y sumar puntos que lo acerquen a la zona de clasificación.

En la pasada fecha 9, los rojiblancos también ganaron, pero ellos lo hicieron con una goleada de 4-1 sobre Mazatlán.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs San Luis de la J10 - Liga MX

Este sábado 7 de marzo, Cruz Azul recibirá a San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, como parte de la J10 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión restringida y por streaming. También podrás conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 17:00 horas

Sábado 7 de marzo, 17:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

