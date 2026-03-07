A 96 días del inicio del Mundial 2026, la polémica por el alto costo de los boletos para los partidos en los distintos estadios de México ha llevado a millones de aficionados a considerar la opción de seguir el torneo desde casa. Ante este escenario, TV Azteca ya confirmó cuáles serán los encuentros que transmitirá en su canal de televisión abierta, una opción que permitirá a los aficionados del futbol disfrutar de algunas de las mejores selecciones del mundo sin tener que pagar las elevadas entradas.De los 104 partidos, solamente 32 de ellos serán transmitidos tanto por Televisa como TV Azteca; el servicio de ViX será el único que tenga todos los compromisos del Mundial 2026. Azteca ya compartió 30 de esos partidos, a la espera de asegurar que, los dos partidos restantes probablemente serían los de México en caso de que llegue, como mínimo, hasta octavos de final.Dentro de los encuentros destacados que tendrá TV Azteca en su programación, destacan el Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Inglaterra vs Croacia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal; es decir, la mayoría de las potencias se podrán ver.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF