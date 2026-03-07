A 96 días del inicio del Mundial 2026, la polémica por el alto costo de los boletos para los partidos en los distintos estadios de México ha llevado a millones de aficionados a considerar la opción de seguir el torneo desde casa. Ante este escenario, TV Azteca ya confirmó cuáles serán los encuentros que transmitirá en su canal de televisión abierta, una opción que permitirá a los aficionados del futbol disfrutar de algunas de las mejores selecciones del mundo sin tener que pagar las elevadas entradas.

De los 104 partidos, solamente 32 de ellos serán transmitidos tanto por Televisa como TV Azteca; el servicio de ViX será el único que tenga todos los compromisos del Mundial 2026. Azteca ya compartió 30 de esos partidos, a la espera de asegurar que, los dos partidos restantes probablemente serían los de México en caso de que llegue, como mínimo, hasta octavos de final.

Dentro de los encuentros destacados que tendrá TV Azteca en su programación, destacan el Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Inglaterra vs Croacia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal; es decir, la mayoría de las potencias se podrán ver.

Calendario de partidos del Mundial 2026 que pasarán EN VIVO por TV Azteca

Jueves 11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica | 13:00 | Grupo A | Estadio Ciudad de México |

Viernes 12 de junio de 2026

Estados Unidos vs Paraguay | 19:00 | Grupo D | Los Angeles Stadium |

Sábado 13 de junio de 2026

Brasil vs Marruecos | 16:00 | Grupo C | Nueva York Nueva Jersey Stadium |

Domingo 14 de junio de 2026

Países Bajos vs Japón | 14:00 | Grupo F | Dallas Stadium |

Martes 16 de junio de 2026

Argentina vs Argelia | 19:00 | Grupo J | Kansas City Stadium |

Miércoles 17 de junio de 2026

Inglaterra vs Croacia | 14:00 | Grupo L | Dallas Stadium |

Jueves 18 de junio de 2026

México vs República de Corea | 19:00 | Grupo A | Estadio Guadalajara |

Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs Haití | 19:00 | Grupo C | Philadelphia Stadium |

Sábado 20 de junio de 2026

Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania | 11:00 | Grupo F | Houston Stadium |

Domingo 21 de junio de 2026

España vs Arabia Saudita | 10:00 | Grupo H | Atlanta Stadium |

Lunes 22 de junio de 2026

Noruega vs Senegal | 18:00 | Grupo I | Nueva York Nueva Jersey Stadium |

Martes 23 de junio de 2026

Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia | 20:00 | Grupo K | Estadio Guadalajara |

Miércoles 24 de junio de 2026

Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México | 19:00 | Grupo A | Estadio Ciudad de México |

Jueves 25 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania | 14:00 | Grupo E | New York New Jersey Stadium |

Viernes 26 de junio de 2026

Uruguay vs España | 18:00 | Grupo H | Estadio Guadalajara |

Sábado 27 de junio de 2026

Panamá vs Inglaterra | 15:00 | Grupo L | New York New Jersey Stadium |

Colombia vs Portugal | 17:30 | Grupo K | Miami Stadium |

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Árbitros mexicanos varados en Medio Oriente vuelven al país

OF