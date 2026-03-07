Los conjuntos de Toluca y Juárez abrirán actividad dominical de la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos llegan con la intención de mantener su buen paso en el campeonato, mientras que el conjunto fronterizo buscará sumar puntos que le permitan mejorar su posición.

Toluca llega a este compromiso en el segundo lugar de la Tabla General con 21 puntos después de nueve jornadas, resultado de una campaña consistente que lo mantiene entre los principales contendientes del torneo y enfocado en el tricampeonato.

Juárez, por su parte, se ubica en el puesto 12 con 10 unidades y tratará de sumar como visitante para acercarse a los puestos de clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Juárez de la J10 - Liga MX

El domingo 8 de marzo, Toluca recibirá a Juárez en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, por la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en streaming. También podrás ver el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 8 de marzo, 17:00 horas

Domingo 8 de marzo, 17:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

