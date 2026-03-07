Árbitros mexicanos varados en Medio Oriente vuelven al país

Tras una tensa semana de incertidumbre y gestiones diplomáticas de alto nivel, la terna arbitral encabezada por César Arturo Ramos Palazuelos, junto a sus asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, finalmente ha pisado territorio nacional este sábado 7 de marzo, cerrando un capítulo que mantuvo en vilo al futbol mexicano.

La odisea comenzó a finales de febrero, cuando los colegiados quedaron atrapados en medio del recrudecimiento de las hostilidades en el Medio Oriente. Lo que debía ser un viaje de rutina tras impartir justicia en el futbol árabe se convirtió en una situación de emergencia; el cierre repentino de los espacios aéreos obligó a su vuelo a desviarse y aterrizar en Qatar, donde permanecieron resguardados en un hotel de Doha mientras los estruendos de los ataques se escuchaban a la distancia.

Gracias a la intervención coordinada entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se logró trazar una ruta de evacuación segura. El plan incluyó un traslado terrestre hacia Arabia Saudita para, posteriormente, realizar escalas en Estambul y Estados Unidos antes de su arribo final a la capital mexicana.

Este sábado, visiblemente cansados pero aliviados, los silbantes fueron recibidos por autoridades de la Comisión de Árbitros. César Ramos, quien es la principal carta de México para pitar en la próxima Copa del Mundo 2026, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los días de aislamiento. Con su regreso, la Liga MX recupera a sus elementos más experimentados, quienes se espera se reintegren a las actividades tras unos días de descanso y evaluación tras la fuerte experiencia vivida en una zona de guerra.

