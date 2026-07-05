¿A qué hora juega México vs Inglaterra este domingo 5 de julio? Horario y dónde ver los Octavos de Final del Mundial 2026

La Selección de México se mide ante Inglaterra este domingo 5 de julio en un partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026. Los aficionados de todo el país buscan conocer con precisión el horario y dónde ver en vivo este encuentro, el cual define el pase a la siguiente ronda del torneo internacional más importante del orbe. La expectación crece conforme se acerca la hora del silbatazo inicial.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia de eliminación directa tras acumular cuatro victorias consecutivas. Por su parte, el conjunto europeo representa un desafío de alta exigencia, dado su rico historial en la competición y el nivel de sus jugadores, quienes militan en las ligas más competitivas del mundo.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra HOY?

El inicio del partido está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Los seguidores del futbol podrán sintonizar la transmisión desde varios minutos antes para seguir los análisis previos, las entrevistas a nivel de cancha y la confirmación de las alineaciones titulares de ambas escuadras.

Para quienes desean seguir el encuentro por la señal de televisión abierta, las opciones disponibles en el territorio nacional son Canal 5 y Azteca 7. Ambas cadenas de alcance nacional cuentan con los derechos de transmisión y ofrecerán una cobertura del evento deportivo, con sus respectivos equipos de narradores.

En el ámbito de la televisión de paga y las plataformas digitales, el partido se emitirá a través de la señal de TUDN y el servicio de streaming ViX Premium. Estas alternativas tecnológicas permiten a los usuarios disfrutar del juego desde dispositivos móviles, tabletas o pantallas inteligentes, lo cual brinda flexibilidad para no perder ningún detalle de las acciones.

México e Inglaterra se enfrentarán por un pase a los Cuartos de Final

El Estadio Ciudad de México fue designado para albergar este compromiso internacional; cuenta con una capacidad para más de ochenta mil espectadores en sus gradas. Las autoridades deportivas y los organizadores locales anticipan un lleno total, con una presencia mayoritaria de aficionados mexicanos que hicieron el viaje para apoyar al combinado nacional en su búsqueda del ansiado quinto partido.

Cabe recordar que este evento es el último compromiso de México como sede mundialista. Los siguientes partidos del torneo se desarrollarán exclusivamente en estadios de Estados Unidos y Canadá.

El ganador de esta llave avanzará de forma directa a los Cuartos de Final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB