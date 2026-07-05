¡Es oficial! Pensión IMSS tendrá retraso de varios días en el pago del mes de agosto 2026

El calendario de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece las fechas exactas de dispersión de recursos para millones de jubilados en México. Para el próximo mes de agosto, las autoridades han confirmado un retraso en el pago, situación que los derechohabientes deben tomar en cuenta para organizar sus finanzas personales con anticipación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, los depósitos mensuales se realizan de forma regular el primer día de cada mes. Sin embargo, esta regla operativa presenta excepciones específicas cuando la fecha programada coincide con fines de semana o días feriados oficiales.

En esta ocasión, el primero de agosto de 2026 cae en día sábado. Por este motivo logístico, las instituciones bancarias del país no operan de manera ordinaria para procesar las transferencias masivas correspondientes a los fondos de retiro de los extrabajadores.

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¿Cuándo se depositará el dinero?

Ante esta configuración del calendario, el pago correspondiente al octavo mes del año se recorrerá de manera automática al siguiente día hábil. Los beneficiarios verán reflejado el saldo en sus respectivas cuentas bancarias hasta el transcurso del lunes 3 de agosto de 2026.

Esta modificación temporal en la agenda de dispersión no afecta bajo ninguna circunstancia el monto total de la pensión. Es importante recordar que el depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria que el beneficiario proporcionó al momento de realizar su trámite de pensión.

Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

En caso de presentar dudas sobre el depósito o registrar algún inconveniente, los pensionados tienen a su disposición el número telefónico gratuito del instituto. Al marcar la opción número tres, el personal de atención ciudadana brinda información detallada sobre el estatus de las transferencias bancarias.

El resto del calendario anual de pagos mantendrá su curso habitual, siempre y cuando los inicios de mes correspondan a días hábiles bancarios. La institución de salud exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre sus prestaciones económicas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB