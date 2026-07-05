Decenas de aficionados de la Selección Mexicana se congregaron durante la madrugada de este domingo frente al hotel donde se hospeda la Selección de Inglaterra con la clara intención de interrumpir el sueño de los futbolistas . Esta polémica acción, ocurrida en la víspera del crucial partido de Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, repite la misma estrategia utilizada días antes frente al combinado de Ecuador.

Ruidosa madrugada en Santa Fe

La multitud de seguidores del Tri se citó en el occidente de la Ciudad de México. El objetivo principal fue el hotel JW Marriott, ubicado en la zona de Santa Fe, donde pernoctaba la delegación británica.

A pesar de los bloqueos policiales establecidos en el perímetro, la fanaticada local logró aproximarse para hacer notar su presencia . Los presentes usaron altavoces, bocinas y fuegos artificiales con el propósito directo de perturbar el descanso de los huéspedes del inmueble.

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Los mexicanos sí llevaron serenata y pirotecnia al hotel de Inglaterra JAJAJAJAJA no mames ese misil de fuegos artificiales no lo tiene ningún ejército pic.twitter.com/z3S717QYTo — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

��Inglaterra había reservado 14 hoteles diferente por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. Pero no lo logró, los fans de México dieron con la ubicación y esto pasó anoche afuera del del hotel de Inglaterra: ������������������ pic.twitter.com/1Q7ukJ83jG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 5, 2026

El antecedente directo contra Ecuador

Este comportamiento no es nuevo en el torneo actual. La hinchada mexicana aplicó las mismas tácticas previo a un juego decisivo contra la Selección de Ecuador.

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En aquella ocasión, el resultado deportivo favoreció a la escuadra azteca con un marcador de 2-0; sin embargo, los hechos provocaron que la Federación Ecuatoriana de Futbol presentara una queja formal ante los organizadores.

Estas prácticas representan una tradición arraigada y divisiva en el balompié de Latinoamérica. Si bien el origen de estos actos radica en mostrar apoyo apasionado, la costumbre mutó en una herramienta psicológica para mermar el rendimiento físico del rival mediante la privación del sueño.

La postura del cuerpo técnico inglés

El director técnico de la escuadra de los Tres Leones anticipó este escenario antes de que sucediera. Thomas Tuchel restó peso a la situación y mostró tranquilidad ante los micrófonos durante la jornada del sábado.

El estratega alemán recordó que el compromiso deportivo está programado para las 18:00 horas de este domingo. Debido a este horario, el timonel afirmó que sus dirigidos tendrán la oportunidad de recuperar las horas perdidas de descanso a última hora de la mañana .

Con información de AP.

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FF