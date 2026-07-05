España y Portugal, un duelo de alto voltaje por un lugar en cuartos

España y Portugal se enfrentan en uno de los cruces más llamativos de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El choque en el Estadio de Dallas entre las dos selecciones ibéricas ha despertado una gran expectación, ya que reúne a dos de los grandes candidatos para pelear por el título, en lo que se podría considerar una final adelantada.

La selección española afronta el compromiso en un excelente momento futbolístico. Tras su sólida actuación frente a Austria, el equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con la confianza en lo más alto, respaldado por una propuesta basada en la posesión del balón, la presión intensa y la velocidad por las bandas. Además, el gran nivel de futbolistas como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, quien ha sido el referente del ataque en la presente justa con cuatro anotaciones.

Del otro lado aparece Portugal, que tuvo que emplearse a fondo para superar a Croacia en la ronda anterior. A pesar de ello, el conjunto de Roberto Martínez mantiene intactas sus aspiraciones gracias a la experiencia de su plantilla y a la calidad de jugadores como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Nuno Mendes, quienes serán fundamentales para intentar sorprender a España, especialmente en las transiciones ofensivas.

España y Portugal a lo largo de la historia de los Mundiales

España y Portugal se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo. El primer duelo fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando España se impuso por 1-0 con un gol de David Villa y terminó conquistando su primer título mundial.

Ocho años después, ambas selecciones protagonizaron un vibrante empate 3-3 en la fase de grupos de Rusia 2018, partido que quedó marcado por el triplete de Cristiano Ronaldo. Con el cruce del Mundial 2026, será la tercera vez que ibéricos y lusos se vean las caras en la máxima cita del fútbol.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el que protagonizarán Lamine Yamal y Nuno Mendes. El lateral portugués tendrá la misión de frenar al joven talento español, un duelo que se ha convertido en un espectáculo tal y como fue en la final de la Nations League, al igual que en los cruces de sus respectivos clubes.

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España va un paso por delante de Portugal, pero hay igualdad entre los equipos

España parte con un ligero favoritismo debido al rendimiento mostrado durante el torneo; existe igualdad entre ambas selecciones y el potencial de Portugal hace prever un encuentro muy equilibrado, en el que la eficacia en las áreas y los pequeños detalles podrían marcar la diferencia en la lucha por un boleto a los cuartos de final.

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AS