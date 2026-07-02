Pensión Bienestar: Calendario TENTATIVO de pagos de julio 2026 ACTUALIZADO tras el retraso

La Secretaría de Bienestar prepara la dispersión de recursos correspondiente al cuarto bimestre del año, es decir, el de julio-agosto, de distintos programas sociales. En este escenario, los beneficiarios de la Pensión Bienestar buscan conocer cuándo comienzan los pagos y quiénes reciben primero sus depósitos para organizar sus finanzas personales. Sin embargo, la falta de publicación de un calendario oficial en los primeros días del mes ha generado dudas sobre un posible retraso.

Las proyecciones de los medios señalaban que el calendario oficial sería publicado el 1 de julio, situación que no ocurrió, lo que señala un posible ajuste en la programación de los depósitos.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026

Aunque la Secretaría de Bienestar emitirá el documento oficial próximamente, la mecánica de dispersiones pasadas permite proyectar las fechas de pago.

El orden alfabético determina el día exacto en que los fondos ingresan a las cuentas. De este modo, se espera que los pagos inicien el lunes 6 de julio, siendo los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A los primeros en recibir el dinero.

Letra A | lunes 6 de julio de 2026

Letra B | martes 7 de julio de 2026

Letra C | miércoles 8 de julio de 2026

Letra C | jueves 9 de julio de 2026

Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026

Letra G | lunes 13 de julio de 2026

Letra G | martes 14 de julio de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026

Letra L | jueves 16 de julio de 2026

Letra M | viernes 17 de julio de 2026

Letra M | lunes 20 de julio de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026

Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026

Letra R | jueves 23 de julio de 2026

Letra R | viernes 24 de julio de 2026

Letra S | lunes 27 de julio de 2026

Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en julio de 2026?

Los montos oficiales aprobados para este año mantienen su valor. La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años en adelante, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que la Constitución lo reconoce como un derecho inalienable.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destina sus recursos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este apoyo universal otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de impulsar la independencia económica de las beneficiarias. Asimismo, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega pagos de 3 mil 300 pesos para respaldar a este grupo poblacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad de los solicitantes.

Finalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, facilita el cuidado infantil ante la ausencia de los padres con un monto de mil 650 pesos bimestrales.

No te pierdas: Pensión Bienestar confirma que beneficiarios que cumplan estos requisitos cobrarán 6 mil pesos en julio 2026

Recomendaciones para cobrar el pago de la Pensión Bienestar

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar el saldo de su cuenta a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar antes de acudir a las sucursales. Esta medida previene filas y optimiza el tiempo de los usuarios.

Además, los comercios de autoservicio y farmacias permiten el pago directo con la tarjeta. Esta opción ofrece una alternativa segura para disponer de los fondos sin necesidad de manejar efectivo. Los beneficiarios también pueden retirar su dinero en cajeros automáticos de otras instituciones bancarias, aunque estas operaciones generan el cobro de comisiones adicionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

