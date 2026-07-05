“No puedo creer lo que acabo de lograr”: Isaac del Toro tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia

Isaac del Toro vivió este domingo el momento más importante de su carrera al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia 2026, resultado que lo convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa de la competencia, después de Raúl Alcalá en 1989 y 1990. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta por delante del campeón del mundo, Tadej Pogačar, para firmar el 1-2 de su equipo y consolidarse como uno de los protagonistas del inicio de la ronda francesa.

Al finalizar la etapa, el pedalista originario de Ensenada reconoció la dimensión del logro y destacó el trabajo realizado por todo el equipo para llegar a ese momento.

“De verdad significa todo. Soy un tipo muy privilegiado. No te imaginas cuánto trabajamos como equipo para estar aquí. Hay muchísima confianza por parte de todo el equipo. Este es el trabajo de todos: de mi familia, de mis amigos de la infancia con los que crecí” , señaló.

Del Toro, quien disputa su primer Tour de Francia, admitió que aún asimila lo ocurrido y valoró formar parte de una escuadra que tiene como referente a Tadej Pogačar.

“No puedo creer lo que acabo de lograr. Es una locura. Poder apreciar el estar en el mismo equipo que él y en el mejor equipo del mundo te llena de emociones”, comentó.

Sobre el desenlace de la etapa, explicó que el triunfo fue consecuencia de una estrategia previamente diseñada por el UAE Team Emirates-XRG.

“Habíamos previsto que esto podía pasar. Hicimos un plan para hoy y lo logré. Al final, simplemente me dejé llevar por el ritmo hasta la línea de meta”, explicó el mexicano.

La victoria también tuvo un significado especial por el impacto que ha generado en el deporte nacional. Del Toro aseguró que representar a México en el Tour de Francia es una motivación adicional y aprovechó para reconocer el momento que también vive la Selección Mexicana de futbol en la Copa del Mundo.

“Todo lo que está pasando es una locura, especialmente por mi país. Claro que nos importan esos 11 muchachos que la están rompiendo en el futbol, pero estar al mismo nivel aquí, en Francia, en la carrera más dura de la historia, es como un sueño”, afirmó.

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MB