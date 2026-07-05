México vs Inglaterra: ¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest Guadalajara por el partido de hoy?

Como parte de las actividades del Mundial de Futbol 2026, este domingo 5 de julio la Selección Mexicana jugará contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, un partido que será transmitido en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara.

Este enfrentamiento corresponde a los octavos de final y no solo determinará la permanencia de la escuadra mexicana en el torneo, sino que también representa el último compromiso de México como coanfitrión. Una vez que el árbitro decrete el final del encuentro, el resto del campeonato se desarrollará de manera exclusiva en los estadios de Estados Unidos y Canadá.

Superar a la selección inglesa representará una prueba de fuego para la defensa mexicana, que se ha mantenido impenetrable. El conjunto europeo llega con una plantilla llena de figuras, lo que convierte este duelo en uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

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Horario de apertura del FIFA Fan Fest este domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio, el FIFA Fan Fest Guadalajara abrirá sus puertas al mediodía. Esto se debe a que, además del partido entre México e Inglaterra, que se jugará a las 18:00 horas, también está programado el encuentro entre Brasil y Noruega, que iniciará a las 14:00 horas.

Cabe recordar que, para que nadie quede fuera de la experiencia de ver los partidos en comunidad, las autoridades anunciaron la instalación de dos nuevas pantallas gigantes en la glorieta La Minerva.

¿Cómo revisar el aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara?

El FIFA Fan Fest Guadalajara, ubicado en Plaza Liberación y zonas aledañas, tiene una capacidad aproximada de 20 mil personas. Ante la alta demanda prevista para algunos eventos, el Gobierno de Guadalajara habilitó una herramienta para evitar contratiempos a los aficionados: el semáforo de ocupación.

Este semáforo se actualiza en tiempo real a través del sitio web mundialista.guadalajara.gob.mx y de la aplicación Guadalajara App. Además, el gobierno municipal informa sobre la asistencia de personas en este espacio a través de sus redes sociales oficiales.

Cuando el semáforo está en verde, indica que aún hay espacio suficiente; el amarillo señala que queda poco lugar disponible y, cuando marca rojo, significa que el recinto alcanzó su máxima capacidad y que el ingreso está cerrado.

¿Dónde está la entrada del FIFA Fan Fest Guadalajara?

La entrada del FIFA Fan Fest se encuentra sobre la avenida Hidalgo, en su cruce con Paseo Alcalde. Para ingresar, las personas deberán pasar por filtros de seguridad que incluyen arcos detectores de metales.

Los asistentes deberán avanzar por la avenida Hidalgo hasta la siguiente entrada, ubicada justo enfrente del Teatro Degollado. Las salidas se encuentran a la mitad de la plaza: una hacia la calle Pino Suárez y la otra hacia Maestranza.

¿Qué sí y qué no se puede llevar al FIFA Fan Fest Guadalajara?

Está prohibido ingresar a este espacio mundialista con armas y objetos peligrosos, animales (a menos que sean de servicio), mochilas y bolsos grandes, carriolas, bicicletas, scooters, globos y artículos inflables.

Tampoco se permite el acceso con drones, cámaras profesionales, trípodes, palos para selfies, punteros láser, bocinas, auriculares, altavoces, radios y dispositivos de radiofrecuencia (RF).

No se permite el ingreso con bebidas alcohólicas externas, líquidos de más de 500 mililitros, alimentos externos, drogas ni narcóticos. Asimismo, se prohíbe el acceso con volantes y propaganda, material discriminatorio u ofensivo y banderas de más de 1 metro por 1.2 metros.

Los objetos cuyo ingreso sí está permitido son:

Botella de plástico transparente vacía (hasta 1 litro).

Leche y agua para bebé (hasta 1 litro por niño).

Medicamentos con receta médica.

Un powerbank personal (máximo 12 x 17 cm).

Pelota de futbol desinflada (comprada en un recinto FIFA).

Silla de ruedas y scooter de movilidad.

Respecto a la movilidad, cabe recordar que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que los horarios de servicio de las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero operarán en su horario habitual este domingo.

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MB