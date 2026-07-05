Estados Unidos afronta uno de los desafíos más importantes de su Mundial 2026 cuando se mida a Bélgica en los Octavos de Final. El conjunto anfitrión llega con la ilusión de seguir haciendo historia, respaldado por el crecimiento mostrado durante el torneo y el apoyo de su afición, que espera verlo entre los ocho mejores del certamen.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino avanzó a esta instancia tras dejar en el camino a Bosnia y Herzegovina, aunque para este compromiso tendrá la sensible ausencia de Folarin Balogun quien es el goleador del certamen y no estará por suspensión.

A pesar de ello, el plantel mantiene la confianza en su estilo de juego, con referentes como Christian Pulisic y Tyler Adams, quienes son los elementos más peligros en ataque, convencidos de que pueden competir frente a una de las selecciones más experimentadas de Europa.

Bélgica llega bajo el mando de Rudi García

Bélgica llega bajo el mando de Rudi García tras una exigente victoria sobre Senegal, un encuentro en el que mostró capacidad de reacción y el peso de sus figuras en los momentos decisivos. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérémy Doku aparecen como las principales cartas del conjunto europeo, que buscará imponer su jerarquía para seguir avanzando en la competencia.

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El duelo también tiene un ingrediente especial: el antecedente del Mundial de Brasil 2014, cuando Bélgica dejó fuera a Estados Unidos en los octavos de final tras un intenso partido que se definió en la prórroga, aquel encuentro fue una de las derrotas más importantes en la historia del combinado de la Selección de las Barras y las Estrellas.

Ahora, el equipo norteamericano tendrá la oportunidad de buscar revancha en casa en una de las plazas más futboleras como lo es Seattle, por lo que esta eliminatoria se perfila como una de las más atractivas y parejas de esta fase del torneo, por la intensidad.

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