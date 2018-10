Ya basta de cometer errores: José Saturnino Cardozo

Los constantes errores que ha cometido el Guadalajara a lo largo del campeonato, tienen al técnico de Chivas enfadado, tanto que ha levantado la voz con los suyos y exige que ya hagan un encuentro perfecto, porque de perder, el tren de la Liguilla se les va.

“No podemos cometer errores, ya basta de cometer errores, basta de no concretar lo que generamos. Los jugadores están conscientes, convencidos de que el sábado es una linda oportunidad de ganar en casa y sumar de tres, para estar más cerca del objetivo que nos trazamos desde la pretemporada. No estaremos contentos nunca, pelearemos para estar más arriba de lo que estamos ahora, que lo lograremos con el compromiso de todos”.

En la mente del técnico rojiblanco no existe el escenario de no pelear por el título, de no calificar a la Liguilla, porque considera que hay materia suficiente para estar entre los mejores ocho del torneo.

“No me gusta pensar en chico, siempre miramos alto para lograr el objetivo que nos trazamos cuando llegamos a este quipo, tan grande, como Chivas. Nosotros tenemos una meta, llegar a la Liguilla, para eso llegamos a Chivas y para eso trabajamos, para convencer a los jugadores que con lo que tenemos, hay posibilidades de pelear. Depende de nosotros que el sábado ganemos, para acercarnos más todavía a la posibilidad de entrar a la Liguilla”.

Cardozo está consciente de sus límites y de los alcances que tiene su equipo, al cual sabe cómo sacarle el mayor provecho, espera que ante Monarcas, salgan inspirados para ser contundentes ante el arco rival y lograr las tres unidades que los mantengan con el sueño vigente.

“No, la meta es entrar a la Liguilla. Dije que a lo mejor no tenemos el mejor plantel de México, pero tenemos mucha ilusión, gente que le gusta trabajar y gente que asume compromisos, que asume riesgos cuando trabajamos y cuando enfrentamos un partido”.

