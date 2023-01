La leyenda de la Selección de Países Bajos, Wesley Sneijder, no se guardó nada y lanzó una dura crítica a dos de los mexicanos que militan en el futbol de su país. El ex jugador del Real Madrid se fue con todo contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez, actuales elementos del Ajax, debido a su rendimiento en el partido en el que empataron 1-1 con el Feyenenoord el pasado domingo.

El resultado impidió que el equipo se acercara al liderato, y ocasionó la molestia en Sneijder, quien criticó el renacimiento en general, pero que aseguró que Edson Álvarez parecía dar una "lección de salsa" antes de lograr poner en juego la pelota para sus compañeros.

"Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar", dijo el atacante en la mesa de Veronica Offside.

También señaló muy molesto a los laterales Calvin Bassey y Jorge Sánchez, quienes, según dijo, son "los peores defensores" en el campeonato actual de la Eredivisie.

"Esos son realmente los dos peores defensores del top 8", dijo.

No es la primera vez que Wesley Sneijder critica a mexicanos

El surgido del cuadro de Ámsterdam, Wesley Sneijder, ya criticó antes al mexicano Edson Álvarez, de quien el pasado mes de octubre aseguró que no tiene la filosofía ni el nivel que se necesita en el equipo, por lo que si en sus manos estuviera, lo dejaría ir muy pronto. Y es que para Sneijder, el "Machín" solamente juega a la defensiva, repartiendo balones hacia atrás y no al ataque, como, de acuerdo a él, es el estilo del actual líder de la Eredivisie.

"Edson Álvarez juega todos los balones hacia atrás o hacia los lados, no sirve para nada. No sé cómo sigue en Ajax si no encaja con la filosofía, dijo aquella vez.

