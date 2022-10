El mexicano Edson Álvarez se ha convertido en uno de los futbolistas clave para el esquema del técnico del Ajax Alfred Schreuder, y también se supo ganar a los aficionados gracias a sus participaciones del club, pero en el futbol siempre hay detractores y uno de ellos es el exfutbolista Wesley Sneijder.

El surgido del cuadro de Ámsterdam criticó al mexicano y aseguró que no tiene la filosofía ni el nivel que se necesita en el equipo, por lo que si en sus manos estuviera, lo dejaría ir muy pronto. Y es que para Sneijder, el "Machín" solamente juega a la defensiva, repartiendo balones hacia atrás y no al ataque, como, de acuerdo a él, es el estilo del actual líder de la Eredivisie.

"Edson Álvarez juega todos los balones hacia atrás o hacia los lados, no sirve para nada. No sé cómo sigue en Ajax si no encaja con la filosofía. No vale esos 50 millones de Euros (los que está dispuesto a pagar el Chelsea), pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa, deberían haberlo llevado a Londres rápidamente. Podrían haber fichado a dos buenos jugadores por esa cantidad de dinero", declaró el campeón de Champions League con el Inter en el 2010.

A pesar de las críticas, el estilo de juego de Edson Álvarez ha despertado el interés de grandes equipos en Europa, como ya se mencionó, el Chelsea es el que más seguimiento le ha dado al mexicano y en los últimos días también el Barcelona se sumó a la lista de equipos en los que podría jugar el examericanista.

