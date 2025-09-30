En el mundo digital resulta complicado que ciertos detalles pasen inadvertidos, especialmente cuando involucran a figuras del deporte. Tal es el caso de dos jugadores del América, quienes fueron vistos juntos recientemente, lo que despertó rumores sobre un posible romance o, en su defecto, una relación más casual.

La curiosidad en torno al tema se incrementa porque ambos forman parte del mismo club, algo poco común aunque no inédito, pues en el pasado ya se habló de la relación entre Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas. En esta ocasión, el protagonista es Isaías Violante, quien se convirtió en tema de conversación entre los seguidores azulcremas tras compartir algunas historias en Instagram acompañado de una mujer.

En las fotografías no se observaba el rostro de la acompañante; sin embargo, un tatuaje permitió identificarla: se trataba de Annie Karich, futbolista estadounidense que llegó como refuerzo para el equipo femenil en la actual temporada. Más tarde, internautas notaron que ambos asistieron juntos a una función de lucha libre en la Arena México.

Las reacciones no tardaron en aparecer, sobre todo en la plataforma X, donde los aficionados se sorprendieron ante la posibilidad de que exista una relación sentimental entre ambos jugadores.

Dios mío, Violante hizo reír a Karich ��☝️ pic.twitter.com/4Bc9M7tDHb— ex calvoneta actual lic nickineta (@_calvoneta) September 29, 2025

Cabe recordar que días atrás algunos seguidores ya habían señalado que Violante interactuaba con frecuencia con el contenido que publicaba Annie, aunque hasta ese momento no se había visto reciprocidad. Ahora, al menos, se confirma que compartieron una salida a uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La situación no deja de llamar la atención, ya que hace poco tiempo el mediocampista mexicano presumía una relación en redes sociales. Por ahora, ninguno de los dos futbolistas ha ofrecido declaraciones al respecto, aunque la afición americanista permanece pendiente de las próximas publicaciones de ambos en sus cuentas personales.

BB