La Postemporada de la MLB 2025 arranca el martes 30 de septiembre con las series de comodines (Wild Card), una ronda que definirá a los rivales de los mejores sembrados en la Liga Americana y la Liga Nacional. Serán cuatro enfrentamientos al mejor de tres juegos, todos disputados en el estadio del equipo con mejor récord, y que prometen emociones intensas para los aficionados al beisbol de Grandes Ligas.

Uno de los grandes atractivos será el esperado choque entre New York Yankees y Boston Red Sox, la máxima rivalidad en el diamante que vuelve a los Playoffs tras siete años de ausencia. En la misma Liga Americana, los Cleveland Guardians reciben a los Detroit Tigers, en una serie que toma tintes dramáticos después de que los de Detroit dejaron escapar una cómoda ventaja en temporada regular y ahora deberán buscar la clasificación en terreno ajeno.

En la Liga Nacional, la atención se centra en la serie entre Los Angeles Dodgers y Cincinnati Reds, con dos figuras estelares: Shohei Ohtani y Elly De La Cruz . El otro cruce será entre los Chicago Cubs y San Diego Padres, que se verán las caras en Wrigley Field. Los ganadores avanzarán a las Series Divisionales: Guardians o Tigers enfrentarán a los Mariners; Red Sox o Yankees a los Blue Jays; mientras que en el viejo circuito, el vencedor entre Dodgers y Reds irá contra los Phillies, y el que salga de Cubs-Padres jugará ante los Brewers.

Partidos martes 30 de septiembre de 2025 – Wild Card MLB EN VIVO

11:08 | Cleveland Guardians vs Detroit Tigers | Caliente TV

13:08 | Chicago Cubs vs San Diego Padres | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3

16:08 | New York Yankees vs Boston Red Sox | Caliente TV

19:08 | Los Angeles Dodgers vs Cincinnati Reds | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos miércoles 1 de octubre de 2025 – MLB EN VIVO

11:08 | Cleveland Guardians vs Detroit Tigers | Caliente TV

13:08 | Chicago Cubs vs San Diego Padres | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3

16:08 | New York Yankees vs Boston Red Sox | Caliente TV

19:08 | Los Angeles Dodgers vs Cincinnati Reds | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

Partidos jueves 2 de octubre de 2025 – MLB EN VIVO

11:08 | Detroit Tigers vs Cleveland Guardians | Caliente TV

13:08 | San Diego Padres vs Chicago Cubs | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3

16:08 | Boston Red Sox vs New York Yankees | Caliente TV

19:08 | Cincinnati Reds vs Los Angeles Dodgers | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF