Subirse al volante con el Escorpión Dorado parece que le puede salir más caro de lo presupuestado a David Faitelson y es que además de que el polémico comentarista reveló su afición por el América, también tocó temas más comprometedores. Uno de ellos, con Ricardo Salinas Pliego como protagonista.

El comentarista de ESPN, contó una anécdota sobre una ocasión en la que Ricardo Salinas Pliego lo iba a despedir tras un reportaje en el que le "tiraron" a Moisés Saba, un empresario y amigo de Salinas Pliego.

Ante esta versión, Ricardo Salinas Pliego, quien siempre se muestra muy activo en su cuenta de Twitter, desmintió a David Faitelson y exigió una disculpa pública. Incluso, el empresario fue más allá y escribió "¿Cómo le caería una demanda por difamación?".

"Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón", explicó el dueño de Tv Azteca.

"¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el @ESCORPIONGOLDEN y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?", agregó.

Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada.



David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón. https://t.co/mYPbt85hXp — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Finalmente, Salinas Pliego agregó que él sí conoce las razones de la salida de David Faitelson, pero decidió no compartirlas porque involucran a la esposa del comentarista.

"Casi estoy seguro que yo SI me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa). Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer", sentenció.

Hasta el momento, David Faitelson no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha contestado las publicaciones en las que fue arrobado por parte de Salinas Pliego.

