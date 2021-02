El castigo al América por la alineación indebida en el juego contra Atlas, ha traído consecuencias en el medio. Las opiniones se han polarizado, y han sobrepasado el aspecto meramente futbolístico, como sucedió con el periodista David Faitelson.

El integrante de ESPN, estaba seguro de que la Comisión Disciplinaria no castigaría al América, tanto que en una publicación, se atrevió a apostar su casa y su caballera: "1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América... Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mí... Mejor me calló...".

TWITTER

En cuanto se dio a conocer la decisión de la Disciplinaria, el comentarista comenzó a expresar su alegría, pero también diferentes personajes del medio deportivo y del espectáculo, le recordaron que cumpliera con su palabra, tanto que el animador Jorge Van Rankin, lo bautizó en redes sociales como #LordDeudor.

TWITTER

"Como te amaneció querido Faitelson. A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor?".

El mismo José Ramón Fernández, maestro de Faitelson, le pidió cumplir con su palabra: "Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta".

TWITTER

David Faitelson tuvo que contestar, que se tomó una "licencia poética" al referirse a su apuesta, pero no pensaba cumplirla y le contestó directamente a Van Rankin:?"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?".

TWITTER

Esto no dejó contento al llamado "Burro": "Para eso me gustabas, paga David!".

Y ahí la amabilidad se comenzó a perder y Faitelson contestó: "Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus 'amiguitos' de las novelas y los 'progamuchos' de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie…".

TWITTER

Vino la respuesta: "Te recuerdo Faitelson que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica". Y remató: "Y te recuerdo eres #LordDeudor".

TWITTER

Los usuarios en Twitter también han hecho lo propio exigiéndole al comentarista que cumpla con su palabra también usando el hastag #LordDeudor.

OF