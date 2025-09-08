Vidmanova inaugura con triunfo el GDL Open AKRON 2025

Bajo un sol implacable y un calor que se sintió como plomo sobre las tribunas, este lunes arrancó la actividad del GDL Open Akron 2025 WTA 500, en el Complejo Panamericano de Tenis. El Estadio Akron fue testigo del primer duelo de la jornada, donde la checa Darja Vidmanova se impuso en la ronda de 32 a la estadounidense Alicia Parks en sets seguidos, con parciales de 6-2 y 6-4, para sellar su pase a la segunda ronda del torneo tapatío.

Vidmanova mostró mayor solidez desde el inicio, tomando ventaja con un primer set dominado por su servicio y su consistencia desde el fondo de la cancha. Parks, por su parte, batalló con los errores no forzados y apenas pudo sostener la presión de su rival.

En el segundo parcial, la historia parecía cambiar cuando la norteamericana logró adelantarse en el marcador, conectando golpes más profundos y mostrando mayor agresividad. Sin embargo, la reacción de la europea llegó a tiempo: Vidmanova recuperó el control con paciencia, quebró en el momento oportuno y cerró el encuentro con autoridad, dejando a Parks con la frustración de haber tenido la oportunidad en sus manos.

El debut del certamen contó con un estadio con escasa asistencia, aunque se espera que conforme avance las horas e incluso la semana, la afición tapatía al deporte blanco responda en mayor número. Las grandes figuras del circuito femenino comenzarán a entrar en acción en las siguientes jornadas, lo que promete un espectáculo de primer nivel en uno de los torneos más prestigiosos de Latinoamérica.

SV