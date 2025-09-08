Iva Jovic supera un duro estreno en el GDL Open AKRON 2025

Con apenas 17 años, la estadounidense Iva Jovic mostró temple, carisma y carácter en su debut dentro del GDL Open AKRON 2025 WTA 500, donde logró imponerse en un partido de altibajos ante la polaca Katarzyna Kawa por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, en la cancha central del Estadio Akron, en Zapopan.

Jovic, actual número 73 del ranking mundial, arrancó con buen ritmo, firme con su primer servicio y precisa en los intercambios, lo que le permitió quedarse con el primer set. Sin embargo, en el segundo parcial la historia fue distinta: Kawa se aprovechó de las dudas de la joven estadounidense, que perdió potencia en su saque y cometió errores que la llevaron a mostrar signos de frustración. La polaca sacó provecho y emparejó el partido con un 6-4 que encendió la ilusión de remontar.

El tercer set fue otra historia. Jovic recuperó la concentración, volvió a soltar su derecha y corrigió las fallas en su servicio, demostrando por qué ya es considerada una de las grandes promesas del circuito femenino. Con determinación y agresividad, tomó ventaja temprano y no permitió que Kawa reaccionara, cerrando el encuentro con autoridad.

La victoria significó su primer triunfo en el torneo mexicano, donde buscará seguir avanzando y ganando experiencia en el máximo nivel. Para Kawa, en cambio, fue el adiós a la competencia, aunque dejó la sensación de haber exigido al límite a la juvenil estadounidense.

