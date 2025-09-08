Chivas femenil, con la misión de despertar ante América

El domingo 14 de septiembre al mediodía, Chivas femenil se meterá al estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Nacional. El problema para las rojiblancas es que llegan en una situación muy distinta respecto a las Águilas en el Apertura 2025.

El Rebaño presenta una campaña irregular que lo mantiene en el octavo lugar con 17 puntos , una cosecha que refleja las dificultades que ha tenido el equipo para superar a rivales de la parte alta de la clasificación. Su desempeño ha sido suficiente para mantenerse en zona de liguilla, pero lejos de la solidez mostrada en torneos anteriores.

Las dirigidas por Antonio Contreras se caracterizaban por mantener un orden defensivo, pero eso ya quedó en el olvido, ya que han superado su récord de goles permitidos que las llevaron a ser la mejor defensiva en el torneo anterior. En el presente Apertura, el Rebaño suma once anotaciones en contra y los errores defensivos han sido determinantes.

En contraste, las Águilas viven un presente envidiable. Con 25 unidades y ubicadas en el segundo lugar de la tabla, el conjunto azulcrema presume un paso firme, con apenas una derrota en diez jornadas y una ofensiva que se ha mostrado contundente en cada compromiso que le ha permitido posicionarse como la mejor de la competencia al haber encajado 38 dianas.

El historial también juega a favor de América, puesto que Chivas solo ha logrado una victoria en los últimos dieciséis enfrentamientos, una estadística que evidencia la hegemonía azulcrema en la rivalidad y que alimenta el favoritismo de cara al duelo. La última vez que las rojiblancas vencieron a su acérrima rival, fue en la jornada 11 del Clausura 2024, cuando Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide anotaron el par de goles en el resultado de 2-1.

El Clásico Nacional femenil será entonces un choque de realidades: América en busca de confirmar su condición de ser un equipo muy difícil de vencer y Chivas obligado a dar un golpe de autoridad para recuperar confianza y aspirar a pelear más arriba en el torneo.

Últimos cinco partidos de América-Chivas femenil

América 2 – 0 Chivas | Semifinales Vuelta | Clausura 2025

Chivas 2 – 2 América | Semifinales Ida | Clausura 2025

Chivas 1 – 1 América | Jornada 11 | Clausura 2025

América 3 – 2 Chivas | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2024

Chivas 1 – 4 América | Cuartos de Final Ida | Apertura 2024

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF