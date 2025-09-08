Se suspende oficialmente toda actividad en el GDL Open AKRON 2025 por lluvia

La lluvia volvió a ser protagonista en el GDL Open AKRON 2025 y obligó a suspender la jornada de este lunes en el Complejo Panamericano de Tenis. El duelo más afectado fue el que sostenían la griega Maria Sakkari, una de las favoritas al título, y la francesa Elsa Jacquemont, que había sorprendido en el inicio al colocarse arriba 4-1 en el primer set.

El encuentro se interrumpió en primera instancia por la presencia de la lluvia en Zapopan. Tras algunos minutos de espera, parecía que las condiciones mejoraban y las jugadoras se alistaban para regresar a la cancha central. Sin embargo, justo cuando todo indicaba que el partido se reanudaría, la lluvia regresó con mayor intensidad y los organizadores determinaron suspender definitivamente la actividad del día.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

De esta forma, el duelo entre Sakkari y Jacquemont se retomará este martes desde temprano, en un programa que se verá cargado de compromisos debido a la reprogramación forzada por el mal clima.

No solo este partido resultó afectado. En la programación nocturna estaba previsto el enfrentamiento entre la italiana Martina Trevisan y la canadiense Rebecca Marino, el cual también fue pospuesto y se jugará este martes. Así, la jornada se extenderá con doble actividad para poner al día la agenda del torneo.

La suspensión representa un contratiempo para la organización y para las jugadoras, que deberán adaptarse a un calendario más exigente en las siguientes horas. Aun así, la expectativa se mantiene alta entre los aficionados, quienes aguardan por el desenlace del choque entre Sakkari y Jacquemont, donde la francesa sorprendía con un inicio sólido.

El GDL Open AKRON 2025 vivirá este martes una intensa jornada en busca de recuperar el tiempo perdido y mantener la emoción del torneo en la Perla Tapatía.

SV