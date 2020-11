Vídeo: Jorge Valdano rompe en llanto al recordar a Diego Maradona

La noticia ha causado un impacto mundial que muchos todavía no logran asimilar y que además eso, la muerte de Diego Armando Maradona dejará un dolor profundo por largo tiempo tanto a los aficionados como a los que trabajaron con él en algún momento.

Ese es el caso de Jorge Valdano, quien hoy es un reconocido comentarista y con una amplía trayectoria en los medios de comunicación, pero que antes de eso, fue compañero de Maradona en aquel mítico campeonato del mundo de 1986 en territorio mexicano.

Este miércoles, cuando Valdano estaba en transmisión rumbo al duelo de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Rusia, el argentino fue cuestionado sobre sus recuerdos con Diego, y al contestar, no pudo aguantar el llanto.

"Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", inició su recuerdo. "Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa...".

Jorge Valdano no pudo contener el dolor por la partida de Diego... ��pic.twitter.com/zm7KSF49mG — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 25, 2020

Al ver que Valdano no podía continuar con su respuesta, su compañera en la televisión española, cerró el contacto con él para que pudiera recuperarse y fue hasta minutos más tarde cuando se reincorporó.

"Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que este, un estadio de futbol. Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 yo creo que la vida le valió la pena. Le valió la pena a mucha gente que lo admiró, lo idolatró y hoy lo está despidiendo como algo más que un futbolista, como un prócer. Hasta la pelota lo va a llorar seguramente hoy", finalizó Valdano.

AJ