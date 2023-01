Tajante y sin complejo alguno, Víctor Guzmán es claro a la hora de contar sus expectativas con el Club Deportivo Guadalajara.

Este martes, durante su presentación como refuerzo del cuadro tapatío, el "Pocho" no tuvo empacho para asegurar que si no consigue el título con el Rebaño es porque no es un jugador hecho para el cuadro rojiblanco.

"La gloria es lo máximo en el futbol, ganar una copa. Lo decía ahora: las expectativas me las gané con trabajo y que mejor que ganar una copa aquí con esta institución. Aquí se viene a ganar títulos y si no es así es porque no somos jugadores para este equipo", advirtió el refuerzo rojiblanco.

Esta será la tercera etapa de Guzmán con el Guadalajara, pues anteriormente llevó el proceso de fuerzas básicas en el conjunto rojiblanco e incluso tuvo un breve y accidentado paso con el equipo previo al Clausura 2020.

Ante de su presentación Guzmán ya ha tenido minutos de juego con el cuadro tapatío, esto en la Final de la Copa Sky ante Cruz Azul, misma en donde el Guadalajara cayó contra Cruz Azul con marcador de 2-0.

Después de esto el debut oficial del "Pocho" con Chivas podría darse este fin de semana cuando los rojiblancos se midan contra Rayados de Monterrey el próximo sábado en la Sultana del Norte.