''Vasco'' Aguirre toma con mesura mejoría del Leganés

El entrenador mexicano Javier Aguirre tomó con mesura la mejoría que ha tenido el Leganés y exhortó a la concentración para el partido de este viernes frente al Deportivo Alavés.

Tras la pasada victoria frente al Celta de Vigo, el "Vasco" dejó en claro que a sus jugadores los ha visto más felices, "diría que se van soltando más. Ahora ves un tiro de 30 metros que antes no había o un tiro a puerta o una gambeta en un mano a mano. Eso sí lo vemos. Se han ido quitando cosas de la cabeza".

El técnico mexicano recalcó que euforia no hay, pues un triunfo no significa que ya abandonaron la zona de descenso y aseguraron su permanencia en la máxima categoría del futbol español, "saben que esto no termina con una victoria o una derrota", resta mucho camino por recorrer en la Temporada 2019-2020.

El "Vasco" aclaró que han recuperado su confianza. "La victoria te confirma y te reafirma que vas por el camino correcto", pero ahora es momento de ya pensar el duelo de la jornada 17 de la Liga de España a celebrarse en la cancha del estadio Mendizorroza.

Aguirre subrayó que a nivel defensivo aprendieron la lección de estar más concentrados en jugadas a balón parado y con ello aspiran a lograr la victoria contra Alavés, luego que en sus dos partidos pasados de visitante el Leganés jugó bien frente a Real Sociedad y Sevilla, sin embargo, errores en tiro de esquina terminaron por evitar el triunfo del equipo pepinero.

"En ambos no conseguimos la victoria porque cometimos errores. Ambos fueron córners. Aprendimos la lección. Ojalá hagamos un partido similar al de Anoeta o Sevilla y seamos capaces de competir con los córners en contra", detalló.

Sobre el Alavés, el estratega del "Lega" opinó: "Están en un buen momento. Además, Mendizorroza es un campo complicado, antes de que llegara el (Real) Madrid solo había recibido un par de goles allí. Es un fortín, digamos".

