Aguirre ya ganó con el Leganés

El técnico mexicano Javier Aguirre logró su primera victoria al frente del Leganés en un duelo donde los suyos se impusieron por 3-2 al Celta de Vigo y en el que uno de los goles del rival fue obra de su compatriota, el tapatío Néstor Araujo.

Los goles de la victoria del Leganés fueron de Óscar Rodríguez (15’, 39’) y Kévin Rodrigues (55’), mientras que Néstor Araujo (64’) y Iago Aspas (81’) marcaron por el Celta.

Con este resultado, el equipo que comanda el “Vasco” dejó el sótano general, pues llegó a nueve puntos, los mismos que tiene el Espanyol, pero con mejor diferencia de goles.

Además, Javier Aguirre alcanzó los 359 encuentros dirigidos en la máxima categoría del futbol español e igualó un récord que hasta el momento tenía en solitario el argentino Helenio Herrera.

Prefiere ganar sufriendo

Javier Aguirre admitió que cosechó una victoria sufrida, pero resaltó que vale más ganar así que perder de forma digna.

Leganés salió aplaudido en sus pasados choques contra Barcelona y Sevilla, pero perdió, situación que de poco sirvió a un club que está en zona de descenso, por lo que el “Vasco” prefiere sufrir, tener angustia, pero quedarse con las tres unidades.

“No me sirven las derrotas dignas (ante Barcelona y Sevilla). Prefiero ganar sufriendo que perder mereciendo más. Los números son los que mandan, los demás es pura charla”, señaló el mexicano en conferencia de prensa.

Sobre el complicado triunfo en el Municipal de Butarque abundó: “El Celta hizo un buen partido con 10. Somos dos equipos que nos jugamos la vida. Piensas en soluciones… apelas al orgullo de los jugadores”.

Diego Lainez sale ovacionado en victoria del Betis sobre el Athletic de Bilbao

Diego Lainez, quien milita en el Real Betis, volvió a jugar de titular con su equipo después de 10 meses contra Athletic de Bibao, donde participó hasta el minuto 73 y salió ovacionado por los aficionados que se dieron cita en el Estadio Benito Villamarín.

El Betis ganó 3-2 y llegó a 22 puntos en la posición 11 de la tabla general.

“Es algo que llevo esperando hace mucho tiempo en el que vengo trabajando; me dio gusto que el equipo sacara la victoria y eso es algo que me pone muy feliz”, compartió.

Respecto a su inactividad en el cuadro andaluz, el ex americanista pensó que estaría fuera de ritmo; sin embargo, tuvo una buena actuación.

“Me sentí muy bien, a pesar de no tener tantos minutos; me vi bien durante el partido y me han dado la confianza mis compañeros como siempre y así es más fácil”.

"Chicharito" fue titular con el Sevilla

El Sevilla sólo pudo sacar un punto en su visita a Osasuna en El Sadar (1-1), lo que le aleja de los líderes de la Liga española, Barcelona y Real Madrid.

La igualada deja al equipo de Julen Lopetegui a tres puntos de los dos grandes favoritos al título, cuyo ritmo infernal es difícil de seguir. Alargó a 11 la racha de partidos sin perder, pero el resultado deja sabor agridulce.

El Sevilla no aprovechó el tanto inicial de Munir El Haddadi ni tampoco el hecho de jugar la última media hora con un hombre más por la expulsión de Oier Sanjurjo por doble amonestación.

La dupla ofensiva que dispuso de salida Lopetegui fabricó el gol inicial. El tapatío Javier “Chicharito” Hernández, como siempre trabajador infatigable, envió a Munir, cuyo movimiento y disparo fueron perfectos para superar a Juan Pérez.

Pero otro delantero de los que nunca se rinden, el argentino Chimy Ávila, quien había mandado el balón al larguero a los cinco minutos, igualó el encuentro en la prolongación del primer periodo con un potente disparo.

Jiménez ayuda para el empate

El Wolverhampton, con el delantero mexicano Raúl Jiménez 85 minutos, consiguió un empate 2-2 en su visita al Brighton en la Jornada 16 de la Liga Premier, con lo que pierde el quinto lugar de la tabla, pues llegó a 24 unidades, y ahora es sexto.

Con un doblete del portugués Diogo Jota, a los minutos 28 y 44, los Lobos alcanzaron la igualada, mientras que las anotaciones del rival fueron por conducto del francés Neal Maupay al 34’ y del holandés Davy Propper al 36’.

Raúl Jiménez dio la asistencia para el primer gol de Diogo Jota.