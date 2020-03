Valencia busca remontada épica sin su afición por coronavirus

El Valencia se enfrenta hoy al Atalanta en busca de una remontada épica en la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones en un estadio de Mestalla sin público por la epidemia del nuevo coronavirus.

El equipo 'che' tendrá la ardua tarea de anular el 4-1 que recibió en la ida en Italia, si quiere estar en unos cuartos de final de Champions que no alcanza desde la temporada 2006/2007 cuando cayó ante el Chelsea.

Para hacer más difícil la misión, el Valencia, al contrario que el Atalanta en Milán hace tres semanas, no podrá contar con el apoyo de su público, después de que las autoridades españolas decidieran que el partido se jugará a puerta cerrada por la epidemia del nuevo coronavirus.

La medida ha causado indignación entre los aficionados e incluso los jugadores valencianistas, como su capitán Dani Parejo.

"Soy el primero que está preocupado por esta crisis (...) y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia", afirmó Parejo en su cuenta de Instagram.

"Por puro sentido común, no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas celebrando las Fallas, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo (....) y sin embargo, nosotros, el Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada", añadió, pidiendo, no obstante, hacer caso a los expertos.

�� Siempre presentes, con el corazón y el alma ��



Manda tus mensajes de ánimo a los jugadores y haremos que se vean, se escuchen y se �������������� en el templo ✨



���� Valencianistes, tots som #LÀnimaDeMestalla ���� #VCFAtalanta �� pic.twitter.com/GWcy0TBXq4 — Valencia CF ���� (@valenciacf) March 9, 2020

El Valencia ya había anulado el 28 de febrero pasado los actos públicos no deportivos de la plantilla, como ruedas de prensa y zonas mixtas, pero sus partidos de Liga continuaron a puerta abierta.

Jugar sin sentir el ánimo de su público en un partido trascendental será una novedad para el equipo valencianista, mientras que el Atalanta ya sabe lo que es jugar en el silencio, después que Italia decidiera disputar todos sus partidos de la Serie A a puerta cerrada hasta el próximo 8 de abril.

El equipo italiano, cuyo calendario en Italia se ha visto alterado por la epidemia, llega al encuentro con la ventaja de haber tenido algo más de tiempo para prepararse, después que su partido liguero contra el Lazio del sábado pasado fuera aplazado por el coronavirus.

Los hombres de Gian Piero Gasperini, cuartos clasificados en su campeonato, llegan con una amplia ventaja y con la idea de seguir siendo el equipo ofensivo que han mostrado hasta ahora para intentar meterse en los primeros cuartos de Champions de su historia, pero, tendrán que blindarse atrás ante un Valencia al que sólo le vale ir a por el gol.

