Uriel Antuna aprendió de sus errores

A pesar de que llegó a Chivas en calidad de “refuerzo bomba”, el atacante Uriel Antuna ha sufrido para poder mostrar su mejor versión en el Guadalajara, pues entre enfermedades y situaciones extra cancha llegó a perder minutos de juego con el Rebaño.

Sabedor de que cometió errores que lo llevaron a ser castigado por la directiva del club junto a compañeros como Alexis Vega, Antuna reconoció que le costó adaptarse al Rebaño, pero aseguró que ahora mismo se siente mejor que nunca.

“Al principio me costó un poquito, no se me daban muy bien las cosas, por una u otra manera, pero yo siempre estuve trabajando para dar mi máximo, para tratar de darle alegría a la gente y llenarme a mí mismo. No estaba con ese… no me sentía tan cómodo al principio por lo mismo que no me sentía tan adaptado a jugar aquí, pero conforme pasó el tiempo me fui adaptando, me fui sintiendo cada vez mejor”.

“Del tema con Alexis, son cosas que se tienen que aprender, si bien tengo 23 años, soy humano, me equivoco, reconozco mis errores cuando me equivoco y bueno a final de cuentas uno tiene que aprender de sus errores”, finalizó el seleccionado nacional.

De momento, con tres tantos en el Guard1anes 2020, Uriel Antuna es el segundo mejor goleador de Chivas en lo que va del torneo, y sólo está por debajo del delantero José Juan Macías.

LS