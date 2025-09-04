La japonesa Naomi Osaka derrotó ayer a la checa Karolina Muchova y se plantó en sus primeras semifinales del Abierto de Estados Unidos desde 2020.

La ganadora de cuatro grandes y actual 24 del mundo, venció a Muchova (número 13) por 6-4 y 7-6(3) en una hora y 49 minutos. Serán sus primeras semifinales en un Grand Slam desde Australia en 2021.

“Esto significa muchísimo. Me sorprende no estar llorando. Ha habido muchísimo trabajo detrás, que ustedes no han visto, pero estoy muy agradecida a mi equipo y feliz de estar sana”, afirmó Osaka a pie de pista una vez sellada su clasificación.

Osaka y Muchova se enfrentaron en la edición pasada del Abierto de Estados Unidos, con victoria de la checa en segunda ronda. En estos últimos doce meses, la japonesa ha regresado a la élite mundial del tenis, recuperando el juego que la llevó a la cúspide.

Tanto Osaka como Muchova se atrincheraron en su servicio. La japonesa ganó un 75 % de puntos de primer saque por un 73 % de la checa.

Con esta victoria, la japonesa se asegura escalar al menos hasta el puesto 14 del ranking WTA cuando termine el torneo, su primera vez en el Top 20 desde 2022.

“Fue un partido increíblemente difícil. Ella es una de las mejores jugadoras del mundo y cada vez que juego contra ella es muy exigente. El año pasado me ganó aquí, y yo llevaba uno de mis mejores conjuntos, así que realmente me enfadé mucho”, dijo Osaka.

En las fases finales de los Grand Slams, Osaka tiene un historial implacable, ya que hasta ahora alzó el título en los cuatro torneos en los que llegó a Cuartos de Final.

Su rival a vencer en las semifinales será la estadounidense Amanda Anisimova, la número 8 del mundo que venció a la polaca Iga Swiatek.

