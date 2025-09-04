Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 1 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Venados vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Santos vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Chad vs Ghana | 07:00 horas | FIFA+ |

Kazajistán vs Gales | 08:00 horas | SKY Sports |

Angola vs Libia | 10:00 horas | FIFA+ |

Georgia vs Turquía | 10:00 horas | SKY Sports |

Lituania vs Malta | 10:00 horas | SKY Sports |

Mauricio vs Cabo Verde | 10:00 horas | FIFA+ |

Madagascar vs República Centroafricana | 10:00 horas | FIFA+ |

Guinea-Bisáu vs Sierra Leona | 10:00 horas | FIFA+ |

Santo Tomé vs Guinea Ecuatorial | 10:00 horas | FIFA+ |

Holanda vs Polonia | 12:45 horas | SKY Sports |

Eslovaquia vs Alemania | 12:45 horas | SKY Sports |

Bulgaria vs España | 12:45 horas | SKY Sports |

Liechtenstein vs Bélgica | 12:45 horas | SKY Sports |

Luxemburgo vs Irlanda del Norte | 12:45 horas | SKY Sports |

Túnez vs Liberia | 13:00 horas | FIFA+ |

Argelia vs Botswana | 13:00 horas | FIFA+ |

Mali vs Comoras | 13:00 horas | FIFA+ |

Camerún vs Suazilandia | 13:00 horas | FIFA+ |

Uruguay vs Perú | 17:30 horas | Canal por confirmar |

Argentina vs Venezuela | 17:30 horas | ViX Premium |

Paraguay vs Ecuador | 17:30 horas | Canal por confirmar |

Colombia vs Bolivia | 17:30 horas | Canal por confirmar |

Brasil vs Chile | 18:30 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

