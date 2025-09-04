Jueves, 04 de Septiembre 2025

Futbol hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 1 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Venados vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Santos vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy jueves 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Chad vs Ghana | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Kazajistán vs Gales | 08:00 horas | SKY Sports |
  • Angola vs Libia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Georgia vs Turquía | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Lituania vs Malta | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Mauricio vs Cabo Verde | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Madagascar vs República Centroafricana | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea-Bisáu vs Sierra Leona | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Santo Tomé vs Guinea Ecuatorial | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Holanda vs Polonia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Eslovaquia vs Alemania | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Bulgaria vs España | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Liechtenstein vs Bélgica | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Luxemburgo vs Irlanda del Norte | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Túnez vs Liberia | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Argelia vs Botswana | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Mali vs Comoras | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Camerún vs Suazilandia | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Uruguay vs Perú | 17:30 horas | Canal por confirmar |
  • Argentina vs Venezuela | 17:30 horas | ViX Premium |
  • Paraguay vs Ecuador | 17:30 horas | Canal por confirmar |
  • Colombia vs Bolivia | 17:30 horas | Canal por confirmar |
  • Brasil vs Chile | 18:30 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

