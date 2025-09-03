Carlos Alcaraz movió un dedo para señalar a la multitud, venció al checo Jiri Lehecka en la red y se deslizó hacia las semifinales en el Abierto de Estados Unidos.

El español, segundo favorito, venció al checo Lehecka por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final el martes, realizando algunos tiros espectaculares y poniéndose la mano en la oreja después para animar a los aficionados en el Arthur Ashe Stadium, a fin de que hicieran más ruido para aclamarlo.

Es su primera aparición en las semifinales de un major en cancha dura desde que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

"Me encontré con la versión de Grand Slam de Carlos", dijo Lehecka. "Simplemente demostró que es uno de los mayores candidatos, sin duda. Todos lo sabían, y él lo demostró".

Alcaraz tiene apenas 22 años y está en las semifinales de un major por novena vez. Solo el español Rafael Nadal, con 10, tiene más antes de cumplir 23.

El próximo rival para Alcaraz es el serbio Novak Djokovic, el campeón de 24 títulos de Grand Slam, quien lo eliminó del Abierto de Australia en los cuartos de final en enero y lo venció también en el duelo por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado.

Djokovic superó a Taylor Fritz 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 por la noche.

El español Alcaraz reemplazaría al italiano Jannik Sinner —con quien perdió en la final de Wimbledon y a quien venció en la final del Abierto de Francia— en la cima del escalafón si gana el Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

Pegula es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y apunta a su primer campeonato de Grand Slam. EFE/C. Herrera

Pegula de nuevo en las semifinales del Abierto de Estados Unidos

En el lado femenino, la estadounidense Jessica Pegula rompió nuevamente su barrera de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, al derrotar a Barbora Krejcikova por 6-3, 6-3 para llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam por apenas la segunda vez en su carrera.

No logró avanzar a las semifinales en sus primeras 22 apariciones en el cuadro principal de un major antes de llegar a la final en Flushing Meadows hace un año, cuando perdió ante Aryna Sabalenka. Se volverán a encontrar en las semifinales el jueves, después de que la bielorrusa Sabalenka avanzó por un pase automático cuando la checa Marketa Vondrousova se retiró por lesión.

"Mi mayor logro el año pasado fue simplemente superar los cuartos de final", dijo la estadounidense Pegula. "Ahora puedo decir que lo he hecho dos veces".

La estadounidense Pegula, que fue eliminada en la cuarta ronda del Abierto de Australia, la tercera en Roland Garros y la primera de Wimbledon, es la primera mujer en llegar a semifinales consecutivas del Abierto de Estados Unidos sin perder un set desde la estadounidense Serena Williams de 2011 a 2014.

"He podido entrar en esos partidos y realmente encargarme del negocio", dijo la estadounidense Pegula. "He jugado contra buenas tenistas, pero he conseguido victorias convincentes sobre ellas".

Pegula, de 31 años, es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y apunta a su primer campeonato de Grand Slam. Junto con la número 8 Amanda Anisimova es la única estadounidense que quedan en carrera en el cuadro de individuales femeninos.