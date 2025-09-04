La espera terminó. Tras meses de preparación, polémicas y especulación, hoy la NFL vuelve a la acción con un partido digno de arrancar la campaña: los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, reciben a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field, en el ya tradicional kickoff.

El duelo comenzará a las 18:20 horas y marcará el inicio de una temporada que promete emociones, innovación y una lucha feroz rumbo a la Super Bowl LX, el cual se disputará el próximo domingo 8 de febrero de 2026 en la casa de los 49ers en Santa Clara, California.

La nueva campaña será la número 106 en la historia de la NFL. Se trata de una temporada que mezcla tradición con modernidad, que da la bienvenida a nuevas estrellas y que mantiene el objetivo final claro: levantar el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX.

La mesa está servida, el balón está por volar, y la NFL vuelve a recordarnos por qué es el espectáculo deportivo más seguido del planeta.

HOY EN TV

Cowboys vs. Eagles

18:20 HORAS / ESPN

Los cadeneros tendrán una función casi decorativa. AFP/D. Pesinger

CAMBIOS AL REGLAMENTO

Una Liga que evoluciona

La campaña 2025 incluye innovaciones en el reglamento.

La patada de salida, que se probó el año pasado, se hace ahora permanente. En caso de un touchback, las ofensivas iniciarán en la yarda 35.

La regla de tiempo extra también evoluciona: ahora ambos equipos tendrán al menos una posesión en temporada regular, sin importar si en la primera se anota touchdown.

Además, la liga apuesta por la tecnología con el sistema Ojo de Halcón, un software de cámaras 8K que permitirá medir la posición del ovoide en tiempo real, dejando en el pasado las icónicas cadenas, aunque estas se mantendrán como alternativa.

Por último, la repetición instantánea centralizada permitirá a los árbitros corregir jugadas evidentes sin necesidad de que un entrenador lance el pañuelo rojo del reto.

Cam Ward tiene la misión de devolverle protagonismo a los Titans de Tennessee. AFP/J. Izquierdo

NOVATOS A SEGUIR

Las estrellas del futuro

Cada temporada los novatos marcan la pauta del futuro de la NFL, y este año no es la excepción. Entre los más esperados se encuentra el quarterback Cam Ward (Titans de Tennessee), quien fue la primera selección global del draft.

El versátil Travis Hunter (Jaguars de Jacksonville), capaz de jugar como receptor y esquinero, genera tanta expectativa que ya es considerado uno de los talentos bidireccionales más interesantes en décadas. En la defensa, Abdul Carter (Giants de Nueva York) llega con etiqueta de cazador de quarterbacks, mientras que el corredor Ashton Jeanty (Raiders de Las Vegas) busca revitalizar una posición que sigue luchando por demostrar su valor en la NFL moderna.

Otros nombres como Mason Graham (Browns de Cleveland) y Tetairoa McMillan (Cardinals de Arizona) también generan ilusión.

Eagles, los favoritos

Los Eagles llegan como favoritos naturales. Su ataque liderado por Jalen Hurts, acompañado del explosivo corredor Saquon Barkley y receptores de élite como A.J. Brown y DeVonta Smith, luce como el más completo de la Liga. En defensa, la combinación de jóvenes como Jalen Carter y novatos de impacto, junto con la experiencia de veteranos, hace de Filadelfia un equipo prácticamente sin fisuras, a pesar de algunos cambios en esta unidad.

Más candidatos

Detrás de Filadelfia, los Ravens de Baltimore aparecen como la gran amenaza en la Conferencia Americana. Con Lamar Jackson al mando, acompañado de Derrick Henry y un arsenal ofensivo variado, los Ravens parecen listos para dar el salto definitivo.

No se puede descartar a los Chiefs de Kansas City, quienes buscarán revancha después de caer en la última edición del Super Bowl.

Los Bills de Buffalo, con Josh Allen como MVP vigente, también levantan la mano tras años de quedarse a la orilla.

Dak Prescott. Este año será de mucha presión para el QB de Dallas. EL INFORMADOR

Drama en Dallas

El arranque de temporada no ha sido fácil para Dallas. La salida de su mejor defensivo, Micah Parsons, tras un conflicto contractual con Jerry Jones, dejó a los Cowboys sin su pieza más dominante en defensa.

La historia parece repetirse: Jones ha tenido problemas similares con figuras históricas como Emmitt Smith, Troy Aikman, Tony Romo, Dez Bryant y Dak Prescott. Ahora Dallas deberá demostrar que sigue siendo competitivo sin el que fuera su mejor jugador de las cuatro campañas previas.

Las cifras

272 encuentros de temporada regular se celebrarán a lo largo de las 18 semanas del calendario. Siete serán internacionales.

7 equipos arrancan la campaña con nuevo entrenador en jefe: Bears, Jaguars, Raiders, Patriots, Saints, Jets y Cowboys.

10 conjuntos tendrán en la Semana 1 a un QB titular diferente al de la campaña anterior.

1 mariscal de campo novato arrancará la temporada como titular: Cam Ward, de los Titans de Tennessee.

