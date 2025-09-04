La Selección Mexicana podría enfrentar a Portugal en la reinauguración del estadio Azteca

La reinauguración del estadio Azteca tendría un invitado de honor, digno de las estrellas que han hecho historia en el recinto.

De acuerdo con Claro Sports, el Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para recibir a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal para enfrentar a México, de cara al Mundial 2026.

El equipo mexicano y el combinado lusitano serían los encargados de la reinauguración del hoy llamado estadio Banorte; la fecha aún no se confirma, pero todo parece indicar que se jugaría en marzo.

La Selección de España, quien ya jugó en la Ciudad de México en 2010, era otro equipo que sonaba para la importante fecha, pero todo parece indicar que el acuerdo se ha cerrado con Portugal.

Cristiano Ronaldo, que nunca ha jugado en México, se sumaría a los nombres de los astros que han pisado el césped del terreno de juego, tales como Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Andrés Iniesta, entre otros.

Ronaldo, de 41 años para 2026, apunta a jugar su sexta Copa del Mundo, algo que también busca hacer el argentino Lionel Messi.