En otra batalla hasta la medianoche, el español Carlos Alcaraz venció ayer al estadounidense Frances Tiafoe y clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos, su primera de Grand Slam, en la que también competirá por el número uno del tenis masculino.

Alcaraz, actual número cuatro del ranking mundial, necesitó llegar al quinto set para tumbar a Tiafoe por 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3 en la pista central de Flushing Meadows.

El prodigio español, de 19 años, enfrentará el domingo al noruego Casper Ruud en una final con un doble premio para el ganador: su primer título de Grand Slam y el número uno de la ATP.

Si Alcaraz resulta vencedor del pulso ante Ruud, séptimo del ranking y finalista de Roland Garros, se convertirá en el líder de la ATP más joven de la historia, tomando el relevo del actual número uno, Daniil Medvedev.

“Es increíble luchar por grandes cosas. Estoy por primera vez en una final de Grand Slam, puedo ver el número uno, pero a la vez está muy lejos”, dijo un emocionado Alcaraz al final del choque.

“Me falta una (victoria) contra un rival que juega increíble”, afirmó. “Tendré que manejar los nervios de estar en la final de un Grand Slam pero obviamente estoy muy contento”.

Por el momento ya es el finalista más joven del US Open de los últimos 32 años, desde que Pete Sampras alzó trofeo en 1990 también con 19 años, y lo disfrutó a lo grande en la mayor pista del mundo.

Casper Ruud jugará su segunda final de un Major este año. AFP/Getty Images/S. Stier

Ruud va por la revancha

Casper Ruud ganó un punto de 55 golpes para llevarse el primer set, y terminó imponiéndose 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2 a Karen Khachanov, para colocarse en la final del Abierto de Estados Unidos, su segunda de un Grand Slam en este año.

Cuando el larguísimo punto terminó, los espectadores en el Estadio Arthur Ashe exclamaron: “¡Ruuuuuud!”.

La expresión sonó al comienzo como un abucheo. Fue en realidad una muestra de apoyo.

El tenista noruego cayó en la final de Roland Garros de este año a manos de Rafael Nadal y ahora se verá las caras ante otro tenista español.

“Después de Roland Garros yo estaba extremadamente contento, por supuesto”, dijo Ruud. “Pero también era lo suficientemente humilde como para pensar que podía haber sido la última final de mi carrera”.

Todos los semifinalistas de la rama masculina son debutantes en estas instancias en Nueva York. Es algo que no había ocurrido en este torneo desde 1881, cuando no había otra opción, pues fue la edición inaugural de lo que era entonces conocido como el US Championships.

AP

Swiatek es la número uno en la WTA. AFP/M. Stockman

Jabeur y Swiatek, por la gloria

La tunecina Ons Jabeur, primera africana en la final del Abierto de Estados Unidos, intentará hoy, a las 15:00 horas, frenar a la estrella polaca Iga Swiatek y su intento de extender su dominio sobre el tenis femenino.

Jabeur, finalista en julio en Wimbledon, tratará de nuevo de ser la primera africana en alzar un título de Grand Slam mientras Swiatek, la número uno mundial, ya cuenta con dos en su vitrina.

A sus 21 años, la polaca quiere reinar en otros grandes escenarios y erigirse como la primera tenista desde 2016 en conquistar dos de los cuatro Grand Slams en la misma temporada.

Swiatek heredó el número uno de manos de Ashleigh Barty y protagonizó una asombrosa primera mitad de temporada con seis títulos, incluidos Roland Garros y los WTA 1000 de Doha, Indian Wells, Miami y Roma, con una racha de 37 victorias seguidas.

Después bajó el ritmo, con una inesperada eliminación en tercera ronda de Wimbledon, lo que le permitió llegar al US Open con un perfil más bajo.

El jueves, en semifinales, Swiatek levantó un set en contra ante la bielorrusa Aryna Sabalenka y ya no puede evitar llegar como teórica favorita a la final de hoy.

Por el título, Swiatek enfrentará a la virtual número dos del circuito, la tunecina Ons Jabeur.

Ambas se reparten victorias en sus cuatro choques anteriores, con Swiatek imponiéndose en la final de Roma de mayo.

“Iga nunca pierde finales, así que va a ser muy duro”, reconoció Jabeur. “Definitivamente voy por mi revancha”.

AFP