El italiano Jannik Sinner derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime y selló otro reencuentro con el español Carlos Alcaraz en la final del US Open, su cuarta de Grand Slam del año.

El defensor del título y número uno mundial se sobrepuso a unos problemas físicos para vencer a su rival por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4.

Alcaraz y Sinner serán el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta.

Sinner, de 24 años, es el jugador más joven en llegar a las finales de los cuatro torneos de Grand Slam en una misma temporada, en la que ya alzó los trofeos del Abierto de Australia y Wimbledon.

Esta marca pertenecía a Roger Federer desde la temporada 2006, cuando el maestro suizo tenía 25 años. Únicamente dos tenistas más, Rod Laver y Novak Djokovic, han logrado esta hazaña.

La final de mañana será la tercera seguida entre Alcaraz y Sinner, tras la victoria en junio del español en Roland Garros y la de julio del italiano en Wimbledon.

En caso de victoria, Alcaraz desbancará a Sinner del liderato de la ATP, que el murciano no ostenta desde septiembre de 2023.

Alcaraz se impuso con contundencia en la primera semifinal ante Novak Djokovic, al que derrotó por 6-4, 7-6 y 6-2.

