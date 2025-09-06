Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 5 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Alebrijes Oaxaca | 12:00 horas | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Atlante vs Correcaminos | 18:00 horas | Hi! Sports TV |

Tampico Madero vs CD Tapatío | 21:00 horas | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs Toluca | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Amistoso EN VIVO

América vs DC United | 16:30 horas | TUDN |

México vs Japón | 20:00 horas | TUDN, ViX Gratis, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Letonia vs Serbia | 07:00 horas | SKY Sports |

Nigeria vs Ruanda | 10:00 horas | FIFA+ |

Inglaterra vs Andorra | 10:00 horas | SKY Sports |

Armenia vs Portugal | 10:00 horas | SKY Sports |

San Marino vs Bosnia | 12:45 horas | SKY Sports |

Austria vs Chipre | 12:45 horas | SKY Sports |

República Irlanda vs Hungría | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Chicago Fire vs New England Revolution | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Houston Dynamo vs LA Galaxy | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

St. Louis City SC vs FC Dallas | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

