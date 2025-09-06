Sábado, 06 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 6 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 5 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Alebrijes Oaxaca | 12:00 horas | AYM Sports, Latin American Sports TV |
  • Atlante vs Correcaminos | 18:00 horas | Hi! Sports TV |
  • Tampico Madero vs CD Tapatío | 21:00 horas | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Pumas vs Toluca | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Amistoso EN VIVO

  • América vs DC United | 16:30 horas | TUDN |
  • México vs Japón | 20:00 horas | TUDN, ViX Gratis, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Letonia vs Serbia | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Nigeria vs Ruanda | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Inglaterra vs Andorra | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Armenia vs Portugal | 10:00 horas | SKY Sports |
  • San Marino vs Bosnia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Austria vs Chipre | 12:45 horas | SKY Sports |
  • República Irlanda vs Hungría | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 6 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • Chicago Fire vs New England Revolution | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Houston Dynamo vs LA Galaxy | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • St. Louis City SC vs FC Dallas | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

