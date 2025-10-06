Denise Castro irrumpe como nueva figura en el ataque de Chivas

Desde su llegada a Chivas en el Apertura 2020, Alicia Cervantes se convirtió en la gran figura del ataque rojiblanco. Su olfato goleador y constancia frente al arco generaron una marcada dependencia en el equipo, al punto de ser considerada el principal estandarte ofensivo del Guadalajara.

Durante varios torneos, parecía no haber futbolista capaz de competirle en protagonismo, hasta que en este Apertura 2025 apareció Denise Castro, dispuesta a compartir y pelear por el rol determinante en el ataque tapatío.

Si bien, dentro del plantel se encuentran figuras como Adriana Iturbide, Viridiana Salazar y Gabriela Valenzuela, en los últimos torneos les ha costado hacerse presente en el marcador. En el caso de “Boyi”, ha sido por la falta de minutos e irregularidades en su juego; mientras que, Valenzuela fue cambiada a la lateral para tomar una labor más defensiva; y Salazar, ha presentado dificultad para hacerse de la contundencia y posicionarse como una delantera imprescindible en el once titular.

Ante estas adversidades, a principios de campaña la directiva rojiblanca optó por traer un perfil más fresco en la delantera, sobre todo, para quitarle peso a Cervantes, quien continúa siendo la líder en la delantera. Para acompañarla, se trajo a Denise Castro, jugadora de 22 años, mexicoamericana y, quien hasta antes de arribar con el Guadalajara, tuvo una formación en el futbol colegial de Estados Unidos.

En un principio, Castro sufrió para que se le tomara en cuenta dentro de las titulares. Realizó su debut en Liga MX Femenil en la fecha 2, entrando de cambio y disputando 33 minutos. Fue hasta la jornada 7 cuando recibió su primera titularidad en el duelo contra Atlas y, a partir de ese momento, ya no se bajó del once inicial.

Logró estrenarse como goleadora rojiblanca en el Clásico Nacional con un doblete que, además, le valió a Chivas la victoria frente al América para sacudirse el dominio azulcrema. Y, hasta el momento, ha marcado en cuatro partidos consecutivos para acumular cinco dianas en el certamen y estar a solo dos anotaciones de alcanzar a Alicia Cervantes, quien es la goleadora del Guadalajara en el Apertura 2025 con 7 tantos.

Para recordar a una futbolista que estuviera tan cerca de Alicia, se debe de remontar al Clausura 2023, cuando Cervantes finalizó 9 anotaciones, detrás de ella se posicionó Carolina Jaramillo, que no es centro delantera, con siete goles.

Aún con tres fechas por disputarse en el Apertura 2025, Denise Castro podría emerger como la nueva figura en el ataque rojiblanco, siguiendo los pasos de Cervantes y llevando a Chivas a pelear de nuevo por un campeonato.

