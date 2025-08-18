Triunfo dorado del jalisciense Kenny Zamudio en Asunción 2025

El deporte mexicano ha vuelto a brillar en el escenario internacional gracias a un nuevo triunfo jalisciense. Kenny Zamudio se consagró campeón al subir a lo más alto del podio en la exigente prueba de plataforma 10 metros individual en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con lo que, además, aseguró su lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La prueba de plataforma 10 metros exige concentración, técnica y coraje. Kenny Zamudio demostró una vez más que la determinación y la disciplina pueden derribar cualquier obstáculo. Desde el inicio de la competencia, Zamudio enfrentó retos al quedar rezagado en las primeras rondas. Sin embargo, lejos de rendirse, el jalisciense mantuvo la calma y la mente enfocada en cada ejecución.

ESPECIAL.

Zamudio comenzó con ejecuciones que le valieron estar por debajo del top 3, por lo que todo indicaba que sería una jornada sumamente complicada. No obstante, el clavadista jalisciense tendría con qué demostrar el por qué es uno de los mejores exponentes de la disciplina a nivel juvenil.

A partir de la cuarta ronda, Kenny comenzó a ejecturar saltos de mayor dificultad, mismos que fueron reconocidos de manera positiva por los jueces y, a partir de ese momento, ya no soltó la cima.

Tanto en la quinta como en la sexta vuelta, Zamudio presentó las ejecuciones con el más alto grado de dificultad de 3.7 y 3.8, nadie se atrevió a igualarlo. Finalmente, el atleta mexicano culminó con 467.75 puntos, dejando atrás al canadiense Benjamin Tessier (463.40) y al cubano Carlos Ramos (454.45), quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

En la misma prueba, otro mexicano también estuvo compitiendo. El neoleonés Emilio Treviño tuvo un rendimiento más complicado y culminó en la sexta posición con 382.90 unidades. Él fue el único que también presentó un salto de 3.7, pero a diferencia de Zamudio, fue acreedor de bajas calificaciones, lo que le costó terminar fuera del podio.

SV